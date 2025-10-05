izraelgázai övezethamászdonald trump
Trump: Izrael fontos engedményt tett egy „háromezer ezer éve zajló katasztrófa” lezárásáért

STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP
2025. 10. 05. 09:17
STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP

Izrael beleegyezett a Gázai övezeten belül meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonja a katonaságát, amennyiben a Hamász elfogadja a háború lezárása érdekében kialakított amerikai béketervet – közölte az amerikai elnök az MTI tudósítása szerint.

Donald Trump washingtoni idő szerint szombat délután jelentette be Truth Social-oldalán, hogy az Izraellel folytatott tárgyalásokat követően megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.

Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához

– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy „3 ezer éve zajló katasztrófa” lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.

Néhány órával korábban Donald Trump – szintén közösségimédia-bejegyzésben – elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy „esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására.”

Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést, vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.

Mindenkit méltányosan kezelünk majd

– ígérte a bejegyzésében.

Donald Trump a hét elején – Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő társaságában – a Fehér Házban mutatta be 20 pontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett. (MTI)

