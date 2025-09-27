Lavrov: Oroszország nem szándékozik megtámadni az EU-t, de bármilyen agresszióra „határozott választ” fognak adni

Oroszország nem szándékozik megtámadni az EU vagy a NATO tagállamait, de a Moszkva felé irányuló bármilyen agresszióra „határozott választ” terveznek adni, jelentette ki Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésen tartott beszédében.

Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy a nyugati országok Oroszország ellen irányuló fenyegetései „egyre gyakoribbá válnak”, miközben országát gyakorlatilag azzal vádolják, hogy támadást tervez a NATO és az Európai Unió országai ellen. Kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „ezeket a provokációkat már többször is cáfolta”.

Lavrov az ukrajnai háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről. Béketárgyalásra viszont akkor lenne hajlandó, ha biztosítanák „Oroszország létfontosságú érdekeit”. A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni

– mondta.

Beszédében Izraelt is célba vette. Kijelentette, hogy bár Oroszország elítéli a Hamász 2023. október 7-i támadásait, a gázai palesztinok „brutális meggyilkolása” vagy a Ciszjordánia annektálására irányuló tervek semmivel sem igazolhatók. Elítélte Izrael más közel-keleti országok elleni agresszióját, amely szerinte a régió „felrobbantásával” fenyeget.

Irán kapcsán Lavrov törvénytelennek nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák az országot.