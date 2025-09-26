Trump arról beszélt, hogy nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatót, miután a Fehér Házban tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Itt került szóba Magyarország és az orosz olaj.

Az amerikai elnök újságírói kérdésre elmondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás: Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni – mondta Trump, aki szerint Törökország viszont más országokból is képes lenne pótolni az olajszállítmányokat, így nem feltétlenül szorul rá Moszkvára.

Magyarország és Szlovákia szárazföldi országok, ezért csak egy olajvezetékük van, ami megnehezíti a helyzetüket.

Csak nem akarom, hogy az emberek őket hibáztassák – tette hozzá.

@Zulu72944051488 REPORTER: Did Erdogan agree to stop buying Russian oil? TRUMP: I don’t wanna say that, but if I want him too, he WILL Says Turkey can get their oil from ‘a lot of other people’ While Hungary, Slovakia landlocked so ‘they’ve got 1 pipeline, harder for them’ pic.twitter.com/hQ0M9Tel6a — gatvol (@marisa801747433) September 26, 2025

Trump az ENSZ Közgyűlése után nemrég azt mondta: „Szerintem Orbán abbahagyná az orosz olaj vásárlását, ha beszélnék vele”. Szijjártó ezzel kapcsolatban korábban úgy vélekedett: „Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”.

Orbán a napokban beszélt is Trumppal.