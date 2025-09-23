Trump: Szerintem Orbán abbahagyná az orosz olaj vásárlását, ha beszélnék vele

Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott kedden New Yorkban, a találkozót követően pedig sajtótájékoztatót is tartottak, ahol a CNN tudósítása szerint újságírói kérdésre az amerikai elnök azt mondta a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy a barátjának tartja, és habár még nem beszélt vele az orosz olaj vásárlással való felhagyásról, de mint fogalmazott:

az az érzésem, hogy ha beszélnék vele, abbahagyná.

Az amerikai elnök arról is beszélt a BBC tudósítása szerint, hogy szerinte a NATO-tagállamoknak le kell lőniük az orosz repülőgépeket, ha azok belépnek a légtérükbe.

Korábban Trump az ENSZ Közgyűlésen a felszólalásában bírálta azon európai országokat, amelyek még mindig vesznek orosz kőolajat és földgázt, habár ekkor még nem említette Magyarországot és Szlovákiát név szerint.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere pedig nemrég Brüsszelben szólította fel Magyarországot: váljon le az orosz fosszilis energiáról. Chris Wright egy újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy az Európai Unió több állama még mindig vásárol orosz olajat és gázt, és ezzel az orosz gazdaságot támogatják.