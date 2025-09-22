A háború ellenére az elmúlt hetekben haszid zsidók tömegei utaztak Ukrajnába

Már több mint 35 ezer haszid zsidó zarándok érkezett az Ukrajna középső részén fekvő Cserkaszi megyei Umany városába megünnepelni a zsidó újévet, a Rós hásánát – közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője hétfőn egy tévéműsorban.

A tisztségviselő elmondta, hogy a zarándokok nemcsak az EU-országokkal közös határokon keresztül utaznak be az országba, hanem nagy számban érkeznek a moldovai határon át is. Demcsenko hozzátette, hogy a haszid zarándokok érkezése már hetek óta tart, de többségük az elmúlt öt napban lépte át az ukrán államhatárt.

Becsléseink szerint az elmúlt néhány hétben több mint 35 ezer haszid zarándok érkezett Ukrajnába, többségük szervezett csoportokban. Voltak, akiket nem engedtek be az országba, főként a személyi okmányokkal kapcsolatos problémák vagy korábbi ukrán jogszabálysértések miatt

– jegyezte meg a szóvivő.

Az ukrán külügyminisztérium szerdán figyelmeztette a honlapján az Umanyba készülő haszid zarándokokat: vegyék figyelembe, hogy Ukrajna területén az Oroszország által indított háború miatt nem tudják garantálni a külföldi állampolgárok teljes körű biztonságát – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Oroszország immár több mint három éve tartó, teljes körű agressziója Ukrajna ellen, az ukrán városokra és településekre, a polgári és közlekedési infrastruktúrára mért folyamatos és tömeges rakétacsapások, az állandó orosz terror, a diverziók és provokációk valós veszélyt jelentenek az emberek életére és biztonságára

– irta közleményében a külügy tárca.

Hozzátették, hogy amennyiben a zarándokok az ukrán hatóságok figyelmeztetései ellenére mégis ellátogatnak Umanyba, számolniuk kell azzal, hogy Ukrajnában hadiállapot van érvényben. Ez magában foglalja a kijárási tilalmat, a fokozott járőrözést, a tömegrendezvények és gyülekezések tilalmát, valamint kényszerintézkedéseket azokkal szemben, akik nem tartják be a meghatározott korlátozásokat.

Ezenkívül a külügyminisztérium emlékeztetett a lehetséges közlekedési fennakadásokra a bombázások miatt, Umanyban a megfelelő számú óvóhely, valamint az elegendő egészségügyi személyzet hiányára. (MTI)