donald trumpbeszédkambodzsaörményország
Nagyvilág

Trump annyira a béke oldalán áll, hogy még egy nem létező háborút is megállított

Kevin Dietsch/Getty Images
admin Birkás Péter
2025. 09. 21. 11:06
Kevin Dietsch/Getty Images
Az elnök szerint Kambodzsa és Örményország hadban állt, de ő közbelépett.

Donald Trump a konzervatív American Cornerstone Institute nonprofit szervezet egyik vacsoráján beszélt arról, hogy – többek között – neki köszönhető, hogy sikerült megállítani egy Kambodzsa és Örményország közti háborút.

A gond csak az, hogy a két ország között sosem került sor hasonló konfliktusra.

A fenti kijelentést megelőzően az Egyesült Államok elnöke viszonylag hosszan beszélt arról, hogy a Fehér ház ovális irodájában tartott egyórás találkozón hogyan került egyre közelebb egymáshoz Örményország és Azerbajdzsán két vezetője, azon államok első emberei, amelyek között valóban folyt fegyveres harc a Hegyi-Karabah régióban.

Ezután került elő Kambodzsa és Örményország, amivel kapcsolatban Trump még azt is megjegyezte, hogy a konfliktus épp csak kirobbant, majd a két ország nevének újbóli említése után felsorolta Koszovót, Szerbiát, Izraelt, Iránt, Egyiptomot és Etiópiát is.

Hogy Kambodzsa és Örményország közti nem létező konfliktus miképp keveredett Trump beszédébe, az egyelőre nem világos, de az előtte lévő papírokból puskázó elnök valószínűleg Azerbajdzsánt keverte össze az említett ázsiai országgal.

Kapcsolódó
Trump évi 100 ezer dolláros sarcot vetett ki az USA-ban dolgozó magasan képzett külföldi szakemberek után
A díj a kormányzat reményei szerint arra ösztönzi majd a helyi vállalatokat, hogy külföldiek helyett inkább amerikai diplomásokat képezzenek ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rúdkirály, szent fürdés és gázai szenvedés a hét képein
Őrizetbe vették azt a férfit, aki mérgezéssel fenyegette meg Fico szavazóit
Kibertámadás ért európai reptereket, a vasárnapi brüsszeli járatok felét törölték
Története legnagyobb katonai parádéját tartotta meg Szerbia
Miről rendelkezik a cigányok törvénye?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik