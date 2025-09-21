Trump évi 100 ezer dolláros sarcot vetett ki az USA-ban dolgozó magasan képzett külföldi szakemberek után

Donald Trump szeptember 20-án jelentette be, hogy 2025. szeptember 21-től minden amerikai vállalatnak fejenként évi 100 ezer dolláros díjat kell fizetnie a H-1B munkavállalói vízummal rendelkező alkalmazottai iránt – írja a Reutres.

Ilyen engedélyt a legmagasabban képzett külföldi szakemberek kaphatnak az Egyesült Államokban, és a döntés legérzékenyebben a nagy techcégeket érinti, hiszen ezeknél a vállalatoknál helyezkedik a legtöbb ilyen vízumot igénylő munkavállaló. A Reuters beszámolója szerint 2024-ben a H-1B 71 százaléka indiai állampolgárokhoz került, míg a második helyen Kína állt 11,7 százalékkal.

A helyi idő szerint szombat éjfélkor (magyar idő szerint vasárnap reggel 6 órakor) életbe lépő határozatra szinte azonnal reagáltak az olyan nagyvállalatok, mint a Microsoft, az Amazon vagy a Google, amelyek körlevelekben arra figyelmeztették alkalmazottaikat, hogy a H-1B vízummal rendelkezők ne hagyják el Egyesült Államok területét, akik pedig külföldön vannak, azok igyekezzenek visszatérni még szombat éjfél előtt.

A Donald Trump vezette kormányzat szerint az új díj arra ösztönzi majd a helyi vállalatokat, hogy külföldiek helyett inkább amerikai diplomásokat képezzenek ki, ugyanakkor már most vannak, akik arra figyelmeztetnek, hogy a sarcnak tehetségelszívó hatása lehet, a jó szakemberek más országokban helyezkednek majd el, az USA pedig elveszítheti az innovációs előnyét.

A PCW cikke szerint a H-1B program évi 65 ezer vízumot kínál a magasan képzett külföldieknek, további 20 ezret pedig azoknak, akik amerikai egyetemeken szereztek magasabb fokozatú diplomát. A vízumok háromtól hat évig érvényesek, és szinte minden költségét a munkáltatók fizetnek. A mostani bejelentés értelmében ez az összeg ugrásszerűen nőhet, hiszen a 100 dolláros díjat minden évben be kellene fizetni a költségvetésbe az alkalmazottak után.