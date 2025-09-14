időjárásheves esőkrakkórepülő
Nagyvilág

Viharos landolás: kicsúszott a pályáról egy utasszállító a krakkói repülőtéren

24.hu
2025. 09. 14. 18:20

Heves eső miatt leszállás közben letért a leszállópályáról egy utasszállító a krakkói nemzetközi repülőtéren és a gyepen állt meg – közölte vasárnap lengyelország második legnagyobb légikikötőjének szóvivője.

A mintegy 190 utas biztonságosan el tudta hagyni a fedélzetet, és első értesülések szerint senki sem sérült meg komolyabban.

Az Enter Air gépe turistákat szállított haza Lengyelországba a törökországi Antalyából. A légitársaság a Facebookon megerősítette, hogy a leszállás rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között történt, ami miatt a gép letért a leszállópályáról.

A repülőgép elvontatásáig több órán keresztül szüneteltetni kellett a le- és felszállásokat.

Krakow's Balice Airport, an Enter Air plane skidded off the runway
byu/GreekAres inaviation

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hetven éves lett XIV. Leó pápa
150 ezren vonultak fel a szélsőjobbos Tommy Robinson londoni tüntetésén, 26 rendőr sérült meg
Vérhold, szörfkutyák és nepáli kiáltás a hét képein
„Rendes családnak” és „hazafias embereknek” írták le Robinsonékat Charlie Kirk merénylőjének szomszédai
Magyarországot kikerülve kezdheti el Ukrajna és Moldova az uniós csatlakozási tárgyalások első fordulóját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik