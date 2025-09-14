150 ezren vonultak fel a szélsőjobbos Tommy Robinson londoni tüntetésén, 26 rendőr sérült meg

Becslések szerint százötvenezer ember vonult London utcáira szombaton a Unite the Kingdom (Egyesítsük a Királyságot!) elnevezésű megmozduláson.

A tüntetést Tommy Robinson szélsőjobboldali politikai aktivista szervezte, de műholdas kapcsolaton keresztül bejelentkezett a tüntetőket támogató Elon Musk is.

A százötvenezres tömeg mellett ötezer fős ellentüntetést is szerveztek a rasszizmus ellen fellépő civil szervezetek.

Összesen mintegy ezerötszáz rendőrt vezényeltek ki a helyszín biztosítására. A bevándorlásellenes tüntetők közül néhányan erőszakosan léptek fel a rendőrökkel szemben. A BBC híre huszonhat sebesült rendőrről számol be, egyelőre huszonöt embert vettek őrizetbe a támadások miatt.

A szombati volt az eddigi legnagyobb tüntetés az Egyesült Királyságban a nyár óta tartó hullámban. Júliusban egy eppingi szállodában elszállásolt, etióp származású menedékkérő tinédzser lányokat zaklatott. A férfit szeptemberben öt vádpontban találták bűnösnek, egyúttal a bíróság megtiltotta, hogy az eppingi Bell House hotelben az állam a menedékkérelmük elfogadására váró bevándorlókat szállásoljon el.