Százezres tömeg gyűlt össze Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésén Londonban

Több mint 100 ezer ember csatlakozott a szélsőjobboldali aktivista, Tommy Robinson által szervezett tüntetéshez London központjában. A bevándorlásellenes tüntetéssel párhuzamosan antirasszista aktivisták is szerveztek egy ellentüntetést – számolt be a BBC:

A Unite the Kingdom – magyarul Egyesítsük a Királyságot! – névre keresztelt tüntetés résztvevői a westminsteri Whitehall nevű, Trafalgar teret is magába foglaló városrészben gyűltek össze. Ahol többek között Donald Trump amerikai elnök volt stratégája, az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is jó viszonyt ápoló Steve Bannon is beszédet mondott.

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint összesen kilenc embert vettek őrizetbe különböző bűncselekmények miatt. A hatóságok azt is hozzátették, hogy az eseményen „jelentős agresszió” történt, a demonstrálók pedig néhány rendőrt „repülő tárgyakkal támadtak meg”.

A rendőrség becslése szerint Stand Up To Racism – azaz Állj ki a rasszizmus ellen! – nevű szervezet bevándorlásellenes vonulással párhuzamosan zajló ellentüntetéséhez mintegy 5 ezer ember csatlakozott.

Körülbelül 1000 rendőrt vezényeltek a helyszínre, és korlátokat állítottak fel, hogy „steril zónát” hozzanak létre a két csoport között. A rendőrség közölte, hogy 500 rendőrt kölcsönkért más rendőri erőkből erre a napra, valamint rendőrautókat Leicestershire-ből, Nottinghamshire-ből, Devonból és Cornwallból.

A BBC tudósításában azt írják, hogy 15 óra körül a két tüntetés résztvevőit rendőrsorfallal választották el egymástól. Az egyik oldal „Menekültek, gyertek! Állítsátok meg a szélsőjobbot!” feliratú plakátokat lengetett, a másik, az Unite the Kingdom csoport pedig az az Egyesült Királyság és Anglia zászlajait lobogtatta.

A londoni rendőrség szerint néhány rendőrt megtámadtak, miközben megpróbálták szétválasztani a két csoportot. „A rendőröknek több helyen is be kell avatkozniuk, hogy megakadályozzák az Unite the Kingdom tüntetőit abban, hogy bejussanak a lezárt területekre, áttörjék a rendőrségi kordont vagy eljussanak az ellenkező oldalon álló csoportokhoz” – közölte a londoni rendőrség az X-en.

Robinson, akinek valódi neve Stephen Yaxley-Lennon, a beszédében azt állította, hogy az egyesült királyságbeli bíróságok szemében a dokumentumokkal nem rendelkező migránsok jogai elsőbbséget élveznek a „helyi közösség” jogaihoz képest. Amivel arra utalt, hogy a múlt hónapban a Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezte azt a végzést, amely megtiltotta, hogy menedékkérőket szállásoljanak el az essexi Eppingben található The Bell Hotelben.

Valamint amiatt bírálta a politikusokat, mert szerint „papagájként ismételgetik” az ötleteit.

A Stand Up To Racism rendezvényén Diane Abbott független parlamenti képviselő azt mondta a tüntetőknek, hogy azért vannak ott, hogy összefogjanak.

Tudjuk, hogy a rasszizmus, az erőszak és a fasizmus nem új keletű. De tudják mit? Mi mindig legyőztük a rasszizmust és az erőszakot

– fogalmazott.

A londoni rendőrség egyúttal azt is közölte a BBC-vel, hogy a Unite the Kingdom rendezvényét 18 óráig, az ellentüntetést pedig 16 óráig engedélyezték.