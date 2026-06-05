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Ha ilyen androidos mobilja van, könnyebb lett a fájlmegosztás az iPhone-okkal

apple, iphone, airdrop, quick share, újítás, lista, android
Varga Jennifer / 24.hu
iPhone 16 Pro Max illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 06. 05. 07:40
apple, iphone, airdrop, quick share, újítás, lista, android
Varga Jennifer / 24.hu
iPhone 16 Pro Max illusztráció.

A 2026-os év fordulópontot jelent az Apple és az Android-készülékek közötti kommunikáció tekintetében, ugyanis azt követően, hogy papíron lehetővé tették a titkosított RCS-üzenetküldést a két platform között, az AirDrop fájlmegosztás is elérhetővé vált számos készüléken.

A Quick Share-en keresztül elérhető AirDrop fájlmegosztás a Google közlése alapján, jelen állás szerint az alábbi eszközökön érhető el:

  • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
  • Pixel 8a
  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Fold7
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Fold6 (Special Edition)
  • Galaxy Z TriFold
  • Xiaomi 17T Pro
  • OnePlus 15
  • OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
  • OPPO Find N6
  • Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
  • HONOR Magic V6
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