Ha ilyen androidos mobilja van, könnyebb lett a fájlmegosztás az iPhone-okkal

A 2026-os év fordulópontot jelent az Apple és az Android-készülékek közötti kommunikáció tekintetében, ugyanis azt követően, hogy papíron lehetővé tették a titkosított RCS-üzenetküldést a két platform között, az AirDrop fájlmegosztás is elérhetővé vált számos készüléken.
A Quick Share-en keresztül elérhető AirDrop fájlmegosztás a Google közlése alapján, jelen állás szerint az alábbi eszközökön érhető el:
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel 8a
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold6 (Special Edition)
- Galaxy Z TriFold
- Xiaomi 17T Pro
- OnePlus 15
- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
- OPPO Find N6
- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
- HONOR Magic V6
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