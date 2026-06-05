Ha ilyen androidos mobilja van, könnyebb lett a fájlmegosztás az iPhone-okkal

A 2026-os év fordulópontot jelent az Apple és az Android-készülékek közötti kommunikáció tekintetében, ugyanis azt követően, hogy papíron lehetővé tették a titkosított RCS-üzenetküldést a két platform között, az AirDrop fájlmegosztás is elérhetővé vált számos készüléken.

A Quick Share-en keresztül elérhető AirDrop fájlmegosztás a Google közlése alapján, jelen állás szerint az alábbi eszközökön érhető el: