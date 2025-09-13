Orbán kiállt Katar szuverenitása mellett pár nappal azután, hogy Magyarország szövetségese, Izrael légicsapást mért az arab országra

Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán pár nappal azt követően, hogy Izrael légicsapást hajtott végre a Hamász palesztin terrorszervezet egyik vezetője ellen Dohában, Katar fővárosában. A kormányfő azt is közölte, hogy Magyarország megerősítette stratégiai szövetségét Katarral.

A kormányfőt Katarban a Lusail-palotában Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír fogadta, és a helyi sajtó beszámolója szerint a regionális és nemzetközi fejleményekről is tárgyaltak. Orbán szerint az Emírségekből olyan iparágakba tudunk bevonni befektetéseket, amelyekbe korábban nem. Stratégiai partnerek szeretnénk lenni az öbölországgal, kijelöltük azokat az iparágakat – energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia – amelyekben jelentős előrelépéseket érhetünk el.

A katari kapcsolat érdekes diplomáciai helyzet Orbán számára, ugyanis a magyar kormányfő olyan szoros kapcsolatot ápol Benjámin Netanjahuval, hogy Magyarország még a Nemzetközi Büntetőbíróságból is kilépett az izraeli miniszterelnök melletti kiállást demonstrálva. Ezért is érdekes időzítés, hogy pénteken pár nappal az izraeli bombázás után utazott a Közel-Keletre, még a reggeli rádióinterjúját is ott adta.

A katari támadás után az izraeli miniszterelnöki hivatal közleményében teljes felelősséget vállalt a csapásért. A támadást követően Szijjártó Péter telefonon egyeztetett a katari külügyminiszterrel. Katar miniszterelnöke szerint Izrael dohai akciója „megölt minden reményt” a Gázában maradt túszok számára. Donald Trump amerikai elnök pedig biztosította Katart, hogy „ilyesmi nem fog többet történni a területükön”, amely a legnagyobb amerikai katonai bázisnak ad otthont a Közel-Keleten.