Megnevezték a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit

Az FBI pénteken sajtótájékoztatón erősítette meg Donald Trump nem sokkal korábbi bejelentését, miszerint elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, írja a Guardian.

Spencer Cox, Utah kormányzója közölte, a gyanúsított, akiről korábban videót is közöltek, a 22 éves Tyler Robinson, aki megpróbálta felvenni a kapcsolatot a család egyik barátjával, aki szólt a helyi seriffnek, hogy a férfi beismerte neki a bűncselekmény elkövetését.

Cox szerint a gyanúsított családja azt állította, hogy a fiatal férfi egyre inkább belevonódott a politikába az elmúlt években.

Egyikük arról is beszámolt, hogy a merénylet napja előtt nem sokkal egy vacsora alkalmával Robinson megemlítette, hogy Kirk a Utah Valley Egyetemre érkezik, majd kifejtette, hogy miért nem szereti őt.

A kormányzó tájékoztatása szerint Robinson egy Dodge Challenger típusú autóval érkezett a merénylet helyszínére szeptember 10-én 8 óra 29 perckor. Őrizetbe vételekor hasonló ruhában találtak rá, mint amilyet a róla közzétett felvételeken is viselt.

Az elkövető által leadott hüvelyeken különböző feliratokat is találtak. Ezek a követezők voltak:

Hé, fasiszták, kapjátok el!

Oh bella ciao;

Ha ezt el tudod olvasni, akkor meleg vagy, LMAO (szétröhögöm a seggem).

A gyanúsítotthoz köthető fegyverre távcső volt rögzítve. Valószínűsíthető, hogy egyedül cselekedett, nem voltak segítői.

Mint arról írtunk, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint az évtizedek óta nem látott esetet követően már bárki lehet célpont.