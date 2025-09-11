Az FBI megtalálta a fegyvert, amellyel feltehetően megölték Charlie Kirköt

Frissítés: egyetemista korú gyanúsítottat keresnek Beau Mason, a Utah állami közbiztonsági minisztérium vezetője a szökésben levő gyanúsítottról azt mondta, menekülés közben „beleolvadt a tömegbe” és „úgy tűnik, egyetemista korú”.

Az FBI tájékoztatása szerint megtalálták azt a fegyvert, amellyel feltehetően megölték Charlie Kirk szélsőjobboldali influenszert egy Utah állambeli egyetemen tartott szabadtéri előadáson.

Robert Coles, az FBI Salt Lake-i irodáját vezető különleges ügynök elmondta, hogy a hatóságok lefoglaltak egy „nehéz gépkarabélyt”, amelyet a hatóságok szerint az elkövető használt. „A fegyvert egy erdős területen találták meg, ahová a támadó menekült” – közölte Coles, hozzátéve, hogy az eszközt az FBI laboratóriumában alapos vizsgálatnak vetik alá.

Az ügynök azt is elmondta, hogy a nyomozók begyűjtöttek további elemzés céljából lábnyomokból is mintát vettek, továbbá tenyérnyomatot és alkarnyomatokat is vizsgálnak.

A hatóságok a merényletet követő órákban őrizetbe vettek egy férfit, de nem sokkal később el is engedték, a gyilkost továbbra is keresik.

Coles különleges ügynök elmondta, hogy nem gondolja, hogy a közösségre veszélyt jelentene a merénylő, ugyanis az vélhetően célzottan Kirköt akarta megölni. Coles szerint az FBI az üggyel összefüggésben már több mint 130 bejelentést kapott, amelyeket „teljes körűen kivizsgálnak”.

Kirkhöz hasonló befolyásos médiaszemélyiség ellen évtizedek óta nem követtek el merényletet az USA-ban. Donald Trump amerikai elnök szerint a meggyilkolása sötét pillanat Amerika számára.

(via Guardian)