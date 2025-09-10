lengyelországoroszországorosz-ukrán háborúorosz drón
Az oroszok szerint „nem tervezték" lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter

Tusk: Lengyelország felajánlásokat kapott az európai vezetőktől a légvédeleme megerősítésére

admin Papp Atilla
2025. 09. 10. 18:59
Konkrét felajánlásokat kapott Lengyelország az európai vezetőktől a légvédeleme megerősítésére – nyilatkozta Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel egyeztetett telefonon.

Tusk kijelentette, hogy kollégái „nemcsak szolidaritásukat fejezték ki Lengyelországgal, hanem konkrét javaslatokkal is előálltak, hogyan tudnák megerősíteni az ország légvédelmét”.

A javaslatokról további részleteket nem közölt.

(The Guardian)

