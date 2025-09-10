Lengyel külügyminiszter: Az orosz drónok nem tértek le a pályájukról, szándékosan céloztak velük oda

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz harci drónok berepülésére reagálva a tárca videóban a BBC szerint úgy nyilatkozott:

A lengyel és a NATO légierő értékelése szerint a drónok nem tértek le a pályájukról, hanem szándékosan céloztak velük oda

A miniszter kiemelete, hogy a NATO segítségével több drónt lelőttek, anyagi károk keletkeztek ugyan, de senki sem sérült meg.

Sikorski elmondta azt is, hogy az incidens óta tárgyalt külföldi partnereivel, többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Kaja Kallasszal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel, és berendelete orosz nagykövetség ügyvivőjét is, hogy tiltakozó diplomáciai jegyzéket adjon át neki.

Azokra az orosz állításokra, hogy az orosz drónok nem is orosz drónok voltak, a lengyel külügyminiszter úgy reagált:

Ez várható volt. A hazugság és tagadás kifejezett szovjet reakció.

Az orosz reakciók egyébként ellentmondásosak voltak. Először azt állították, hogy nem is orosz drónok jártak Lengyelország légterében, majd pedig azt, hogy nem terveztek lengyel célpontokat támadni.