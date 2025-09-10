lengyelországorosz drónorosz drónok lengyelországbanorosz-ukrán háború
A következő élő közvetítés része Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter

Lengyel külügyminiszter: Az orosz drónok nem tértek le a pályájukról, szándékosan céloztak velük oda

admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 10. 21:02

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz harci drónok berepülésére reagálva a tárca videóban a BBC szerint úgy nyilatkozott:

A lengyel és a NATO légierő értékelése szerint a drónok nem tértek le a pályájukról, hanem szándékosan céloztak velük oda

A miniszter kiemelete, hogy a NATO segítségével több drónt lelőttek, anyagi károk keletkeztek ugyan, de senki sem sérült meg.

Sikorski elmondta azt is, hogy az incidens óta tárgyalt külföldi partnereivel, többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Kaja Kallasszal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel, és berendelete orosz nagykövetség ügyvivőjét is, hogy tiltakozó diplomáciai jegyzéket adjon át neki.

Azokra az orosz állításokra, hogy az orosz drónok nem is orosz drónok voltak, a lengyel külügyminiszter úgy reagált:

 Ez várható volt. A hazugság és tagadás kifejezett szovjet reakció.

Az orosz reakciók egyébként ellentmondásosak voltak. Először azt állították, hogy nem is orosz drónok jártak Lengyelország légterében, majd pedig azt, hogy nem terveztek lengyel célpontokat támadni.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Szalay-Bobrovniczky: Lassan a testtel, Ruszin úr!
Légtérsértés: drónfalat akar Brüsszel a keleti határon, élesítették a NATO 4-es cikkelyét
Rácz András: A lengyelországi berepülés példátlan a hidegháború utáni Oroszország–NATO viszonyban
Rálőttek egy közismert szélsőjobboldali influenszerre a Utah Valley Egyetemen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik