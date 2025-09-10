lengyelországoroszországorosz-ukrán háborúorosz drón
A következő élő közvetítés része Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter

Épp a drónokról szóló híradást nézte a tévében a lengyel nyugdíjas, amikor drón csapódott a házába

Wojtek RADWANSKI / AFP
admin Papp Atilla
2025. 09. 10. 18:02
Wojtek RADWANSKI / AFP

A kelet-lengyelországi Wyryki-Wola faluban élő nyugdíjas, Tomasz Wesołowski szerda reggel fél hét körül a földszinten tartózkodott, a tévében éppen a lengyel légteret megsértő orosz drónokról szóló híradást nézte, amikor valami váratlan történt: drón csapódott a házába. A  drón lerombolta a tetőt, megrongálta az egyik emeleti hálószobát és törmeléket szórt szét a kertben.

„Bekapcsoltam a tévét, és minden híradás erről a hatalmas drónrajról szólt. Egy idő után hallottam, hogy valami elhúz a ház felett, majd hatalmas dörrenés következett, és a nappaliban a plafonról leszakadt a lámpa” – emlékezett vissza Wesołowski.

Lengyelország légterét összesen 19 orosz drón sértette meg a a szerdai reggeli órákban, az eszközök egyedül Wesołowski házában okoztak kárt. Személyi sérülés nem történt.

(Reuters)

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Légtérsértés: drónfalat akar Brüsszel a keleti határon, élesítették a NATO 4-es cikkelyét
Rácz András: A lengyelországi berepülés példátlan a hidegháború utáni Oroszország–NATO viszonyban
Szijjártó: Most kell hideg fejjel gondolkodni
Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik