Épp a drónokról szóló híradást nézte a tévében a lengyel nyugdíjas, amikor drón csapódott a házába

A kelet-lengyelországi Wyryki-Wola faluban élő nyugdíjas, Tomasz Wesołowski szerda reggel fél hét körül a földszinten tartózkodott, a tévében éppen a lengyel légteret megsértő orosz drónokról szóló híradást nézte, amikor valami váratlan történt: drón csapódott a házába. A drón lerombolta a tetőt, megrongálta az egyik emeleti hálószobát és törmeléket szórt szét a kertben.

„Bekapcsoltam a tévét, és minden híradás erről a hatalmas drónrajról szólt. Egy idő után hallottam, hogy valami elhúz a ház felett, majd hatalmas dörrenés következett, és a nappaliban a plafonról leszakadt a lámpa” – emlékezett vissza Wesołowski.

Lengyelország légterét összesen 19 orosz drón sértette meg a a szerdai reggeli órákban, az eszközök egyedül Wesołowski házában okoztak kárt. Személyi sérülés nem történt.

