Mit veszíthet Magyarország, ha odalesz a Druzsba?

Több orosz régióban is üzemanyaghiány alakult ki az elmúlt napokban Ukrajna dróntámadásai miatt, valamint átmenetileg leállt a Barátság kőolajvezeték is, amelyen Magyarország és Szlovákia kap kőolajat. Az orosz olaj szállítása csak csütörtökön indult újra, többnapos szünet után.

Kijev az utóbbi időben rendszeresen támadja Oroszország olajfinomítóit és infrastruktúráját, amitől hatalmas sorok alakultak ki az ottani benzinkutakon. Az A-95-ös benzin ára 50 százalékkal drágult januárhoz képest, múlt héten tovább nőtt az ár, mert a mezőgazdaságban épp most kéne sok üzemanyag a betakarításhoz. Az orosz média elsősorban a távolkeleti részeken és a Krímben számolt be üzemanyaghiányról.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Atlanti Tanács főtitkárát az orosz olajszektor elleni támadások kapcsán először arról kérdeztük, hogy ezúttal új ukrán fegyverek bevetéséről van-e szó, vagy inkább új stratégiát, illetve taktikát alkalmaz Kijev.