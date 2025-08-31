orosz-ukrán háborúdruzsbabarátság-kőolajvezetéktámadás
Nagyvilág

Mit veszíthet Magyarország, ha odalesz a Druzsba?

Balázs Attila / MTI
A Mol nemzetközi mérőállomásán, Fényeslitkén 2016. november 17-én.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 08. 31. 20:03
A Kreml olajipari infrastruktúrája és a Barátság-vezeték elleni ukrán támadások felhajtották az orosz benzinárakat, helyenként üzemanyaghiányt is okoztak, ráadásul a biztonságpolitikai szakértő szerint a támadások folytatódhatnak. A szovjet örökség, a Druzsba-vezeték fontos a magyar energiaellátás szempontjából, de az orosz Ural típusú kőolajhoz hasonló mixet más forrásból is ki lehet keverni – állítja az energiaipari szakértő. A súlyos gazdasági-katonai incidens politikai purparléval párosult.

Több orosz régióban is üzemanyaghiány alakult ki az elmúlt napokban Ukrajna dróntámadásai miatt, valamint átmenetileg leállt a Barátság kőolajvezeték is, amelyen Magyarország és Szlovákia kap kőolajat. Az orosz olaj szállítása csak csütörtökön indult újra, többnapos szünet után.

Kijev az utóbbi időben rendszeresen támadja Oroszország olajfinomítóit és infrastruktúráját, amitől hatalmas sorok alakultak ki az ottani benzinkutakon. Az A-95-ös benzin ára 50 százalékkal drágult januárhoz képest, múlt héten tovább nőtt az ár, mert a mezőgazdaságban épp most kéne sok üzemanyag a betakarításhoz. Az orosz média elsősorban a távolkeleti részeken és a Krímben számolt be üzemanyaghiányról.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Atlanti Tanács főtitkárát az orosz olajszektor elleni támadások kapcsán először arról kérdeztük, hogy ezúttal új ukrán fegyverek bevetéséről van-e szó, vagy inkább új stratégiát, illetve taktikát alkalmaz Kijev.

