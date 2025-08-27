barátságkőolajukrajnaszijjártó péter
Szijjártó: Holnaptól újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 27. 17:56
Varga Jennifer / 24.hu

A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

– írta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon. Azt is hozzátette, hogy itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Szijjártó felháborítónak tartja, ami történt:

Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy „nincs ellátásbiztonsági kockázat”. Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!

