Több orosz régióban benzinhiány van

Több orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki Ukrajna dróntámadásai miatt. Az ukrán haderő az utóbbi időben rendszeresen támadja Oroszország olajfinomítóit és infrastruktúráját, amitől hatalmas sorok alakultak ki a benzinkutakon.

Az A-95-ös, magas oktánszámú bentin ára 50 százalékkal drágult januárhoz képest, múlt héten pedig kifejezetten megugrott, mert a mezőgazdasági munkagépeknek most lenne szüksége üzemanyagra a betakarításhoz.

Az orosz média elsősorban a távol-keleten és a Krímen számolt be üzemanyaghiányról. Az Észak-Koreával határos Primorje régióban hatalmas sorokról írtak, nagyon komoly drágulással.

Oroszországban nyár végén rendszeresek az üzemanyaghiányok, de a mostani kiugró, főleg, hogy exporttilalmat vezettek be az üzemanyagra.