Több orosz régióban benzinhiány van

2025. 08. 27. 19:43

Több orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki Ukrajna dróntámadásai miatt. Az ukrán haderő az utóbbi időben rendszeresen támadja Oroszország olajfinomítóit és infrastruktúráját, amitől hatalmas sorok alakultak ki a benzinkutakon.

Az A-95-ös, magas oktánszámú bentin ára 50 százalékkal drágult januárhoz képest, múlt héten pedig kifejezetten megugrott, mert a mezőgazdasági munkagépeknek most lenne szüksége üzemanyagra a betakarításhoz.

Az orosz média elsősorban a távol-keleten és a Krímen számolt be üzemanyaghiányról. Az Észak-Koreával határos Primorje régióban hatalmas sorokról írtak, nagyon komoly drágulással.

Oroszországban nyár végén rendszeresek az üzemanyaghiányok, de a mostani kiugró, főleg, hogy exporttilalmat vezettek be az üzemanyagra.

