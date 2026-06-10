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Belföld

Az ablakból az előtetőre dobott egy kutyát egy őrjöngő drogos

24.hu
2026. 06. 10. 08:17

Lakótárs nőjét fenyegette és bántalmazta a X. kerületi lakásukban egy férfi múlt csütörtökön. Az őrjöngő férfi a nő kutyájára tévéállványt borított, és az állatot az ablakon át az előtetőre dobta.

A bejelentésre helyszínre érkező rendőrök elfogták az elkövetőt. A lakásban kábítószergyanús anyagokat találtak, és a férfi drogtesztje is pozitív lett. Az asszony könnyű sérüléseket szenvedett, a kutyát állatorvos látta el.

A 40 éves P. Balázst súlyos testi sértés kísérlet, állatkínzás, zaklatás és kábítószer birtoklása megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – írta a police.hu.

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