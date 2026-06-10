Az ablakból az előtetőre dobott egy kutyát egy őrjöngő drogos

Lakótárs nőjét fenyegette és bántalmazta a X. kerületi lakásukban egy férfi múlt csütörtökön. Az őrjöngő férfi a nő kutyájára tévéállványt borított, és az állatot az ablakon át az előtetőre dobta.

A bejelentésre helyszínre érkező rendőrök elfogták az elkövetőt. A lakásban kábítószergyanús anyagokat találtak, és a férfi drogtesztje is pozitív lett. Az asszony könnyű sérüléseket szenvedett, a kutyát állatorvos látta el.

A 40 éves P. Balázst súlyos testi sértés kísérlet, állatkínzás, zaklatás és kábítószer birtoklása megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – írta a police.hu.