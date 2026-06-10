Erősen megvágják a lakossági állampapírok kamatát

A megváltozott hazai kamatkörnyezettel, a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon lezajlott hozamcsökkenéssel indokolta három hete az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), hogy miért csökkenti a fix kamatozású állampapírok kamatát. Akkor 0,5 százalékponttal vitte lejjebb a kamatokat május 22-től és 23-ától, a papírokból új sorozatokat indított.

Most újra csökken a lakossági állampapírok kamata: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bejelentette, hogy 0,5 százalékponttal mérsékli a fix kamatozású papírok és a Bónusz Magyar Állampapír kamatát.

Jelenleg is hasonló indokkal döntött az ÁKK a mérséklés mellett. A portálnak küldött közleményében azt írják, hogy az állampapír aukcióin az elmúlt időszakban folytatódott a hozamcsökkenés.

A hazai intézményi állampapír piacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte.

A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett.

Az ÁKK így 2026. június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású sorozatokat 2026. június 12-ét követően jegyezheti a lakosság. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak.

A változások részletezve

a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra (EHM: 6,13%) mérséklődik.

a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozat kamatozása ezentúl is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5-6,5 százalék (EHM: 5,99%) között.

a MÁP Plusz nyomdai változatának új kamata 4,5-5,75 százalék (EHM: 5,23%) közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során.

az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) esetén a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra (EHM: 4,50%), míg a KTJ-II kamata 5,0 százalékra (EHM: 4,88%) mérséklődik.

a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban évi 5,87 százalék.

Aki most tervezi állampapír vásárlását, annak érdemes sietnie, hiszen péntek estig még a jelenlegi magasabb kamatozással fektetheti be a pénzét. A FixMÁP, MÁP Plusz, BMÁP sorozatok 2026. június 16-i értéknappal, a KTJ sorozatok június 15-i, a nyomdai MÁP Plusz sorozatok pedig június 13-i forgalmazástól vásárolhatók az új kamatszinteken.