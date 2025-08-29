orosz-ukrán háborúrakétatámadásukrajna
Az EU 26 tagállama ítélte el a 21 halálos áldozatot követelő kijevi orosz rakétatámadást, egyedül Magyarország nem

MTI / EPA / Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j) és Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában 2022. július 21-én.
2025. 08. 29. 16:39
Az EU 26 tagállama közös nyilatkozatban ítélte el a szerdai nagyszabású orosz rakétatámadást, amelynek Kijevben 21 halálos áldozata volt, köztük több gyerek is. Egy tagállam volt, amely megbontva az Unió egységét nem csatlakozott a nyilatkozathoz, Magyarország, amely inkább ukrán drónparancsnokot szankcionált, amiért az orosz infrastruktúrát támadta.

A dokumentumban együttérzésüket fejezték ki az áldozatoknak, szolidaritásukról biztosították az ukrán népet és elítélték a civilek és a civil infrastruktúra elleni folyamatos orosz támadásokat, amellyel szándékosan aknázzák alá az oroszok a békekezdeményezéseket.

A nyilatkozat emlékeztet arra, hogy a támadásban az EU kijevi képviseletének épülete is súlyos károkat szenvedett, amivel a bécsi konvenciót is megsértették az oroszok.

„Ezek a háborús bűnök csak tovább erősítik kitartásunkat támogatásunkat és Ukrajna és az ukrán nép felé, hogy megvédhesse magát az agresszortól és tartós és igazságos békét érhessenek el” – írták a nyilatkozatban, amelyben újabb szankciós kört is belengettek.

Frissítünk!

Cikkünk megjelenése után a Külügyminisztérium a 444.hu kérdésére kifejtette, hogy miért nem csatlakoztak a közös EU-s állásponthoz.

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét”.

