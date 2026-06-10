A NAV néhány éve lekapcsolt egy Kecskemét környékén működő számlagyárat, a szálak pedig Z. Zsoltig vezettek. A vállalkozó ellen ekkor indult eljárás bűnszervezetben és üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt.

A nemrég meggyanúsított MSZP-s, fideszes és momentumos politikusokat is érintő korrupciós rendszer kulcsfigurája 2024 őszén megpróbált egyességet kötni a Központi Nyomozó Főügyészségen keresztül, hogy mentse a bőrét. A Telex azt írja, hogy Z. Zsolt ezen a meghallgatásán beszámolt a politikai kapcsolatairól, ám ekkor még csak baloldali politikusokat nevesített.

Miután az egészségkötés nem úgy haladt, Z. Zsolt 2024. október 2-án módosította a vallomását, arra hivatkozva, hogy korábban hamis ígéretekkel vezették félre.

A vállalkozó októberben elmondta, milyen alkut ajánlottak fel neki fideszes politikai körökből, ha nem beszél a jobboldal érintettségéről a korrupciós rendszerben. Azt állította, hogy egy akkori országgyűlési képviselő egy közvetítőn keresztül juttatta el az üzenetet hozzá, a Legfőbb Ügyészség egyik vezetőjére hivatkozva.

…olyan tanácsot kaptam, hogy hatalmazzam meg az engem az előző meghallgatásaimon képviselő ügyvédet, aki majd össze fogja tudni hozni az egyezséget az ügyészséggel. Konkrétan megkaptam, hogy ha a baloldali politikusokkal kapcsolatos korrupciós együttműködéseim részleteit feltárom, ugyanakkor a jobboldali politikusokkal fennállt ugyanilyen jellegű kapcsolataimat teljes egészében rejtve hagyom, akkor konkrétan 3 év 2 hónap szabadságvesztést fogok kapni, nem lesz bűnszervezeti minősítés a költségvetési ügyemben, 2024 év pünkösdjére otthon leszek, és az egyezség el lesz intézve

– olvasható Z. Zsolt 2024 októberi vallomásában, amit a portál megszerzett.

Bár a vállalkozó mindent elmondott a korrupciós hálózat működéséről és szereplőiről, az érintett, többségében papíron nem, de valójában az érdekeltségébe tartozó cégekről, a költségvetési csalási ügyét vizsgáló Baranya Vármegyei Főügyészség végül kötött vele egyezséget.

Z. Zsolt a KnyF ügyészeinek részletesen elmesélte, hogyan és miért fizetett le kormánypárti és ellenzéki politikusokat, hogy a rendszer zavartalanul működhessen. Beszélt a zuglói parkolásról, az abban érintettekről, a II., a III., a XII., és a XIX. kerületekben végzett parkfenntartási munkákról, a szocialista Molnár Zsolthoz és Őrsi Gergelyhez, a fideszes Puskás Péterhez és más politikusokhoz fűződő kapcsolatairól, a közétkeztetésről, és többek között a fideszes Bánki Erikről, Gór Csabáról, és a momentumos Szkaliczki Tündéről is.

A Telex információi szerint más büntetőügyekben is születtek olyan vallomások, amelyek igazolják Z. Zsolt állításait. A 2024 nyarán letartóztatott Czeglédy Gergellyel az ügyészek egyezséget kötöttek: a politikus magára nézve is terhelő vallomást tett, amelynek állításai egyeznek a Z. Zsolt által elmondottakkal.

Czeglédy azt állította, hogy a kenőpénzeket „pártfinanszírozásra” használták az MSZP-sek és a fideszesek is. „Mindannyiunk számára egyértelmű volt, hogy minden párt gyűjt ún. kampánypénzeket. (…) Az a pénz, amit az önkormányzatok felé beszámlázó cégek fizetnek nem legálisan, és aminek fejében vagy elvégzik a megrendelt szolgáltatást, vagy pedig el sem végzik” – olvasható Czeglédy vallomásában. Ez a rendszer a közelmúltig működött.

Czeglédy Z. Zsoltról azt mondta, hogy tíz éve ismeri, és azóta baráti viszonyba kerültek. Elmondta még, hogy a vállalkozó „külön ápolja a kapcsolatokat a jobboldali fideszes politikusokkal, illetve a baloldali emberekkel, amihez az utóbbi időben néhány Momentumos politikus is csatlakozott.”

A portál azt írja, a KNyF-en legkésőbb 2024 végén összeállt a kép arról, miként működött a pártokon átívelő korrupciós hálózat. Hozzáteszik továbbá, hogy Z. Zsolt vallomásaiban felbukkannak olyan politikusok nevei is, akiket eddig nem vettek őrizetbe.