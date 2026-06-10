Dér Heni az arcfelvarrásáról: Ha ügyvéd, titkárnő vagy kasszás lennék, nem is gondolkodtam volna a műtéten

Dér Heni idén arcfelvarráson esett át, a beavatkozás eredményét később maga mutatta meg videón. Az énekesnő a Hazai Sláger legújabb adásában beszélt arról, hogy milyen út vezetett idáig.

Mint elmondta, már nagyon fiatalkora óta tisztában van a saját hibáival, és szerencsére gyorsan sikerült megbarátkoznia önmagával: megtanulta, hogyan sminkelje magát, melyik ruha előnyös számára, hogyan tudja eladni magát a színpadon. Hamar rájött arra is, hogy a legfontosabb a kisugárzás.

Tudom, hogy éveken keresztül, a rapper-szólókarrierem végéig azt aposztrofálták rólam, hogy én vagyok az ország egyik legdögösebb énekesnője. Ezen mindig csodálkoztam, de aztán kezdtem megszokni. Merthogy látom én is a hibáimat, mindenben tudunk találni hibát, de nem ettől lesz valaki tökéletes, hanem a kisugárzástól

– fogalmazott Dér Heni, hozzátéve: tudja, hogy ez visszás, tekintve, hogy nemrég volt egy plasztikai műtétje.

Elmondta, miért látta szükségét az arcfelvarrásnak

Az énekesnő elmondta, hogy az egyes hibái sosem zavarták, ellenben az igen, hogy az elmúlt évek pörgése, az éjszakázás, a fáradtság és a stressz idővel elkezdett meglátszani az arcán.

„Konzerválni szerettem volna magam. Nem húszévesnek szerettem volna kinézni, csak annyinak, amennyi vagyok. És nekem most ez így rendben van. Láthatod, hogy igazából a karakterem nem változott” – mondta.

Azt is mindig elmondom, hogy ezermilliárd százalék, hogy nem is gondolkodok a műtéten, hogyha én ügyvéd, titkárnő vagy kasszás vagyok, vagy bármi, ami nem kamera, képernyő. Tehát nekem a munkám mindennapi része az, hogy képernyőn szerepelek, és egy kicsit úgy is figyelek magamra, mint egy munkaeszközre, aki közvetít.

Szerinte a média és a nemzetközi trendek is azt mutatják a nézőknek, hogy aki a televízióban szerepel, annak tökéletesnek kell lennie. Mivel ő is ebben a közegben dolgozik, ezért is csináltatta meg az arcát. Azt azonban leszögezte, hogy más plasztikai műtétet nem tervez.