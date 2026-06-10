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Élet-Stílus

Gajdos Tamás nyilatkozott a TV2-höz való esetleges visszatérésről: „Megtisztelő feladatról beszélünk”

Gajdos Tamás
TV2
admin Csontos Kata
2026. 06. 10. 08:30
Gajdos Tamás
TV2

A napokban felröppent a hír, hogy Gajdos Tamás lehet a TV2 új hírműsorának vezetője, miután a csatorna megszünteti a Tényeket. A tévés, aki korábban a Tények sportműsorvezetője is volt, a hot! magazinnak reagált a visszatérését firtató kérdésekre.

A felkérést egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de egy ­valóban megtisztelő feladatról beszélünk, ami ráadásul szinte keretbe fog­lalja a szakmai pályafutásomat, hiszen harminc évvel ezelőtt a TV2-nél kezdtem. Csak olyan dolgokban kívánok részt venni, ami vállalható a számomra, és szeretném távol tartani magam attól, hogy véleményezzem a híreket, mert ezt szakmailag soha nem tartottam elfogadhatónak. Az objektív hírközlésben hiszek, ahol a nézők maguk dönthetik el, hogy miről mi a véleményük

idézi Gajdost a Bors, feltehetően arra utalva, hogy a TV2 hírműsora az utóbbi évtizedben gyökeres átalakuláson ment át, mígnem a Fidesz-propaganda szócsövévé és a feketekampányok hatékony fegyverévé vált.

Gajdos Tamás egyébként e hónaptól külső gyártású műsorral látható az ATV képernyőjén.

Tények elkaszálásakor felkerestük a műsor korábbi arcait, Stahl Judit és Pálffy István akkor így nyilatkoztak lapunknak:

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„Az a döntő, ki az, aki megcsinálja az ilyen propagandát és ki nem” – Stahl Juditot és Pálffy Istvánt kérdeztük a megszűnő Tényekről
A TV2 megszűnő hírműsora kapcsán elértük Stahl Juditot és Pálffy Istvánt is, akikkel a Tények elstartolhatott 1997-ben. Lapunk azt kérdezte tőlük, mit gondolnak a leköszönő propagandaműsor másfél évtizedéről, illetve milyen céllal indult el közel harminc évvel ezelőtt a Tények.
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