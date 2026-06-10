Gajdos Tamás nyilatkozott a TV2-höz való esetleges visszatérésről: „Megtisztelő feladatról beszélünk”

A napokban felröppent a hír, hogy Gajdos Tamás lehet a TV2 új hírműsorának vezetője, miután a csatorna megszünteti a Tényeket. A tévés, aki korábban a Tények sportműsorvezetője is volt, a hot! magazinnak reagált a visszatérését firtató kérdésekre.

A felkérést egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de egy ­valóban megtisztelő feladatról beszélünk, ami ráadásul szinte keretbe fog­lalja a szakmai pályafutásomat, hiszen harminc évvel ezelőtt a TV2-nél kezdtem. Csak olyan dolgokban kívánok részt venni, ami vállalható a számomra, és szeretném távol tartani magam attól, hogy véleményezzem a híreket, mert ezt szakmailag soha nem tartottam elfogadhatónak. Az objektív hírközlésben hiszek, ahol a nézők maguk dönthetik el, hogy miről mi a véleményük

– idézi Gajdost a Bors, feltehetően arra utalva, hogy a TV2 hírműsora az utóbbi évtizedben gyökeres átalakuláson ment át, mígnem a Fidesz-propaganda szócsövévé és a feketekampányok hatékony fegyverévé vált.

Gajdos Tamás egyébként e hónaptól külső gyártású műsorral látható az ATV képernyőjén.

A Tények elkaszálásakor felkerestük a műsor korábbi arcait, Stahl Judit és Pálffy István akkor így nyilatkoztak lapunknak: