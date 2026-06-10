Káosz a focivébén: robbanóanyagokat talált a rendőrség a mexikóvárosi tanártüntetések során

A világbajnokság kezdete előtt néhány nappal a rendőrség robbanóanyagokat foglalt le a mexikóvárosi tanártüntetések során. A belügyminisztérium bejelentette, hogy 59 robbanószerkezetet fedeztek fel egy, az országba érkező tüntetőket szállító buszon.

Támogatjuk a békés tüntetéseket, de a lakosságot nem szabad veszélyeztetni robbanóanyagok használatával a tüntetések során

– mondta Arturo Medina, a belügyminisztérium emberi jogi államtitkára.

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Napok óta tartó tüntetések

A mexikói tanárok egy része (főleg a CNTE nevű, oktatásügyi szakszervezethez köthető csoport) a múlt héten országos sztrájkba és utcai demonstrációkba kezdett. A tüntetők elsősorban béremelést, jobb munkakörülményeket és a közelmúltbeli vitatott nyugdíjreform visszavonását követelik a kormánytól.

Lezárták Mexikóváros főútjait, és tábort vertek a főváros történelmi központjában.

A demonstrálók nem csupán az állami épületek előtti tereket szállták meg, hanem fontos közlekedési útvonalakat is lezártak, többek között olyan utakat is, amelyek a világbajnokság nyitómeccsének helyszínéhez, az Estadio Aztecához vezetnek.

Már könnygáz is be kellett vetni

Néhány nappal ezelőtt a tiltakozó tanárok a játékosokat ábrázoló, öt méter magas műanyagszobrokat (amelyek Spanyolországot, Belgiumot és Franciaországot jelképezték) döntöttek le, levették róluk a mezeket, és azokat elégették.

Ha nincs megoldás, a labda nem gurul

– hirdette az egyik szobron a piros graffiti.

Claudia Sheinbaum elnök kezdetben békésnek nevezte a tüntetést, és a párbeszéd folytatására szólította fel a feleket.

Később a mexikói rendőrség a szurkolói zónában tüntetők ellen könnygázt vetett be.