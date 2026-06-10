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Foci foci vb 2026

Káosz a focivébén: robbanóanyagokat talált a rendőrség a mexikóvárosi tanártüntetések során

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 02: A a 2026 FIFA World Cup soccer player statue has been thrown down during "CNTE" Union Protest at Zocalo on June 02, 2026 in Mexico City, Mexico. Members of the CNTE protest against the government to demand better working conditions, higher salaries, and a larger education budget, among other demands. (Photo by Mariana Martínez/ObturadorMX/Getty Images)
Mariana Martínez / ObturadorMX / Getty Images
A feldühödött tömeg ledöntötte a vb-szobrokat
24.hu
2026. 06. 10. 07:46
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 02: A a 2026 FIFA World Cup soccer player statue has been thrown down during "CNTE" Union Protest at Zocalo on June 02, 2026 in Mexico City, Mexico. Members of the CNTE protest against the government to demand better working conditions, higher salaries, and a larger education budget, among other demands. (Photo by Mariana Martínez/ObturadorMX/Getty Images)
Mariana Martínez / ObturadorMX / Getty Images
A feldühödött tömeg ledöntötte a vb-szobrokat
Ha játszani akarnánk a szavakkal, azt is írhatnánk, hogy robbanásig feszült a helyzet Mexikóvárosban, ahol a labdarúgó-világbajnokság csütörtöki nyitánya előtt az tanárok országos sztrájkja és utcai demonstrációja okoz komoly gondokat. Néhány nappal ezelőtt még csupán futballszobrokat döntöttek le, a helyzet azonban eszkalálódhat.

A világbajnokság kezdete előtt néhány nappal a rendőrség robbanóanyagokat foglalt le a mexikóvárosi tanártüntetések során. A belügyminisztérium bejelentette, hogy 59 robbanószerkezetet fedeztek fel egy, az országba érkező tüntetőket szállító buszon.

Támogatjuk a békés tüntetéseket, de a lakosságot nem szabad veszélyeztetni robbanóanyagok használatával a tüntetések során

– mondta Arturo Medina, a belügyminisztérium emberi jogi államtitkára.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 01: Protesters hold a banner that reads 'Boycott the 2026 FIFA World Cup!' during a protest at Zocalo on June 01, 2026 in Mexico City, Mexico. Members of the National Coordination of Education Workers (CNTE) protest against the government to demand better working conditions, higher salaries, and a larger education budget, among other demands. (Photo by Haarón Álvarez/ObturadorMX/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 02: Passerby walk past a damaged 2026 FIFA World Cup soccer player statue thrown down during "CNTE" Union Protest at Zocalo on June 02, 2026 in Mexico City, Mexico. Members of the CNTE protest against the government to demand better working conditions, higher salaries, and a larger education budget, among other demands. (Photo by Mariana Martínez/ObturadorMX/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 09: Riot police secure the area as thousands of CNTE teachers attempt to approach Banorte Stadium days before the FIFA World Cup opening, on Tlalpan avenue, in Mexico City, Mexico on June 09, 2026. Teachers' protests continue as no agreement has been reached with the Mexican government, with demonstrators threatening to intensify their actions on the day of the FIFA World Cup opening. Daniel Cardenas / Anadolu
Students from the Ayotzinapa Rural Teachers' College arrive at the Monument to the 43 in Mexico City, Mexico, on June 8, 2026, in support of teachers from the National Coordinator of Education Workers (CNTE). The teachers have set up a protest camp to demand the repeal of the 2007 ISSSTE Law, which they claim affects their pensions and retirement benefits. They are also calling for salary increases, the reinstatement of dismissed teachers, and the initiation of direct dialogue with Mexican President Claudia Sheinbaum, among other demands. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)
Students from the Ayotzinapa Rural Teachers' College spray-paint the Bucareli Fountain in Mexico City, Mexico, on June 8, 2026, in support of teachers from the National Coordinator of Education Workers (CNTE). The teachers have set up a protest camp to demand the repeal of the 2007 ISSSTE Law, which they claim affects their pensions and retirement benefits. They are also calling for salary increases, the reinstatement of dismissed teachers, and the initiation of direct dialogue with Mexican President Claudia Sheinbaum, among other demands. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)
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Napok óta tartó tüntetések

A mexikói tanárok egy része (főleg a CNTE nevű, oktatásügyi szakszervezethez köthető csoport) a múlt héten országos sztrájkba és utcai demonstrációkba kezdett. A tüntetők elsősorban béremelést, jobb munkakörülményeket és a közelmúltbeli vitatott nyugdíjreform visszavonását követelik a kormánytól.

Lezárták Mexikóváros főútjait, és tábort vertek a főváros történelmi központjában.

A demonstrálók nem csupán az állami épületek előtti tereket szállták meg, hanem fontos közlekedési útvonalakat is lezártak, többek között olyan utakat is, amelyek a világbajnokság nyitómeccsének helyszínéhez, az Estadio Aztecához vezetnek.

Már könnygáz is be kellett vetni

Néhány nappal ezelőtt a tiltakozó tanárok a játékosokat ábrázoló, öt méter magas műanyagszobrokat (amelyek Spanyolországot, Belgiumot és Franciaországot jelképezték) döntöttek le, levették róluk a mezeket, és azokat elégették.

Ha nincs megoldás, a labda nem gurul

– hirdette az egyik szobron a piros graffiti.

Claudia Sheinbaum elnök kezdetben békésnek nevezte a tüntetést, és a párbeszéd folytatására szólította fel a feleket.

Később a mexikói rendőrség a szurkolói zónában tüntetők ellen könnygázt vetett be.

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