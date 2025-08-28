A lengyel külügyminiszter meghívta Robert Brovdit, akit Magyarország kitiltott Schengenből

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter egy X-bejegyzésben meghívta a „Magyar” hívójelű Robert Brovdit, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnokát, miután Szijjártó Péter bejelentette, hogy a kárpátaljai gyökerekkel rendelkező tisztet kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből. A magyar külügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy Brovdi vezette az orosz Barátság kőolajvezeték elleni támadást.

„Miközben az orosz rakéták halált zúdítanak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyar nemzetiségű embert, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért. Magyar parancsnok: ha pihenésre van szüksége, és Magyarország nem engedi be, legyen a vendégünk Lengyelországban” – üzente Sikorski Brovdinak.

Radoslaw Sikorski bejegyzésére a magyar külügyminiszter azt válaszolta röviden az X-en, hogy a magyar energiaellátás veszélyeztetésének „nincsen semmi köze Ukrajna szabadságához!”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán magyarul is reagált arra, hogy Budapest kitiltotta a parancsnokot, szerinte ha ez valóban megtörtént, az csak felháborodást kelthet. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint ha a csütörtöki, gyerekek halálát is okozó Kijev elleni orosz légitámadásnál Szijjártónak fontosabb a Barátság kőolajvezeték, az erkölcsi romlás. Hozzátette azt is, hogy „Magyarország a történelem rossz oldalán áll“. Mindketten azt ígérték, hogy ha a magyar kormány valóban kitiltotta az ukrán parancsnokot, akkor ennek megfelelő válaszlépést fognak tenni.

Robert Brovdi azt üzente Szijjártó Péternek, hogy „dugja fel a seggébe a szankcióit és a Magyarországra való beutazásom korlátozását”. Szerinte Magyarországon elég igaz magyar van, „akiknek egy nap elegük lesz belőletek”.