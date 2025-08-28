orosz-ukrán háborúkitiltásszijjártó péterbarátság kőolajvezeték
Hívójele „Magyar” – Ő az az ukrán parancsnok, akinek kitiltását bejelentette Szijjártó

MTI/Purger Tamás
2025. 08. 28. 11:23
MTI/Purger Tamás

Robert Brovdi az az ukrán parancsnok, akinek Magyarországról és a schengeni övezetből való kitiltását bejelentette Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök reggel – erősítette meg a 444-nek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A név sem Szijjártó Péter, sem Orbán Balázs erről szóló posztjában nem szerepelt, a „Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős katonai egység ukrán állampolgárságú parancsnokaként” hivatkoztak rá.

Robert Brovdi az ukrán hadsereg idén nyáron kinevezett drónparancsnoka. Korábban megkapta az Ukrajna Hőse címet és Aranycsillag Rendet.

Brovdi hívójele Magyar, ez kárpátaljai magyar származására utal.

A parancsnok a közösségi médiában aktív, posztjaiban többször is szerepelt, hogy Ruszkik haza! Egységének neve Magyarok Madarai.

Szijjártó Péter róla mondta azt csütörtökön, hogy „ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére”. Az ok pedig „a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos támadás végrehajtása volt”, ami miatt az azt „végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből”

