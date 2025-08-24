Lavrov: elismerjük Zelenszkijt a rezsim vezetőjének, készek vagyunk tárgyalni vele

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy vasárnapi interjúban nyíltan beszélt arról, hogyan képzelik el a Kremlben azt az eshetőséget, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon a nyugati szövetségeseitől.

Lavrov az NBC News műsorában nyilatkozott, az ezt szemléző Reuters szerint a külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak tevékeny részvételét pedzegette a műsorban. A miniszter egy olyan ötletet vett elő, ami már 2022-ben az asztalon volt: e szerint Moszkva álláspontja nem változik azzal kapcsolatban, hogy a NATO békefenntartói nem állomásozhatnak ukrán területeken, ahogy arról sem akarnak hallani az oroszok, hogy Ukrajna csatlakozzon a nyugati katonai szövetséghez. Azt már járható útnak tartanák, hogy Ukrajna tartósan semleges zóna maradjon, biztonságát pedig a Biztonsági Tanács tagjait is magában foglaló csoportnak kellene garantálnia – külön megemlítve Törökországot és Németországot.

A garanciavállalók Ukrajna biztonságát garantálnák, amelynek semlegesnek kell maradnia, nem köthet katonai szövetséget, és nem lehet nukleáris fegyvere

– szögezte le Lavrov, hozzátéve még, hogy Moszkva védelmet akar az Ukrajnában élő orosz kisebbségnek, és a területi kérdések rendezését is napirenden kívánják tartani.

Mint arról mi is írtunk egy hete, Donald Trump és Vlagyimir Putyin múlt pénteki alaszkai találkozóján egybehangzó, és nem is cáfolt információk szerint az orosz elnök a Donbasz egészét kérte a háború befejezéséért, beleértve a régió olyan területeit is, amelyeket az oroszok el sem foglaltak. Volodomir Zelenszkij erről nyilvánvalóan hallani sem akar.

„Elismerjük Zelenszkijt a rezsim tényleges vezetőjének”

Lavrov az ukrán elnökről is ejtett pár szót az interjúban, némileg más hangot megütve az eddigi orosz kommunikációhoz képest. Moszkva álláspontja eddig ugyanis egyértelmű volt azzal kapcsolatban, hogy nem ismerik el Zelenszkijt ukrajna legitim vezetőjeként, mivel tavaly májusban papíron lejárt az elnöki mandátuma, és azóta sem tartottak elnökválasztást Ukrajnában – noha a fennálló hadiállapot miatt az alkotmány erre nem is ad lehetőséget.

Az orosz külügyminiszter most azt mondta, elismerik Zelenszkijt, mint a „rezsim” tényleges vezetőjét, ebből kifolyólag tárgyalópartnerként is hajlandóak lennének vele egy asztalhoz ülni. Az viszont már más kérdés, hogy ki milyen dokumentumot írhat alá.

Ami a jogi dokumentumok aláírását illeti, mindenkinek világosan meg kell értenie, hogy Ukrajna alkotmánya szerint Volodimir Zelenszkij jelenleg nem elnök

– idézi Lavrovot már a Magyar Nemzet.

Az pedig Moszkva motivációiról árulhat el egy keveset, hogy Lavrov újra világosan megfogalmazta az orosz vezetés céljait, és biztos benne, hogy ezeket végül el fogják érni.

Vannak céljaink, és ezeket el fogjuk érni. Nevezetesen, kiküszöbölni az Ukrajna területéről kiinduló, Oroszország biztonságát fenyegető veszélyeket, megvédeni az orosz etnikai csoportok és az orosz ajkúak jogait, akik az orosz kultúrához és történelemhez tartoznak

– mondta.