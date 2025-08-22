A szlovákiai Napunk szólaltatta meg az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Zubánics Lászlót, néhány órával azt követően, hogy orosz rakétatámadás ért egy ukrán-amerikai elektrotechnikai üzemet Munkács határában. Zubáncsi emlékeztetett, ez volt a második alkalom a három és fél éve tartó nyílt háború során, hogy találat érte Kárpátalját: korábban Volócot érte találat, de az lakott területen kívül csapódott be.

Most annyi az isteni szerencse, hogy a rakétatalálatot kapott ukrán-amerikai iparvállalat Munkács szélén fekszik, tehát nem lakóövezetben, hanem egy elkerülő út mentén, ipari övezetben. Ettől függetlenül 600 munkás volt bent éjszakai műszakban. Nem tudjuk, pontosan hogyan sikerült elkerülni a halálos áldozatokat, de sikerült: a 600 munkásból 16-an sérültek meg

– mondta Zubánics (a legfrissebb hírek szerint azóta 23-ra nőtt a sérültek száma – a szerk.).

A politikus felidézte, élt egy olyan elképzelés a helyiekben, hogy a Kárpátok kellő védelmet nyújtanak a térségnek az orosz rakétákkal szemben, de a mostani eset megmutatta, hogy még az ország legnyugatibb részén is bármikor lehet támadásra számítani. Külön kiemelte, hogy azok a cégek és ipartelepek érezhetik magukat leginkább veszélyben, amelyek valamilyen áttételes módon kapcsolódnak a hadiiparhoz. „Ez lehet akár egy alkatrészgyár is, a cégnek nem kell feltétlenül tankot gyártania. De ha olyan információ jut el róla a támadók felé, mely feltételezi, hogy hadiellátó is, akkor célpont lehet belőle” – jegyezte meg.

Zubánicsot arról is kérdezték, a mostani támadás összefügghet-e a tavasszal kirobbant ukrajnai kémbotránnyal, amikor az SZBU magyar kémeket fogott el, akik a hivatalos tájékoztatás szerint egyebek között azt is feladatul kapták, hogy Kárpátalja légvédelméről gyűjtsenek információkat. Zubáncsi László igyekezett lehűteni a kedélyeket ebben a kérdéseben, megjegyezve ugyanakkor, hogy a nyilvánosság csak nagyon keveset tud biztosan erről az ügyről.

Az egyikük Mezőgecsén a helyiek információi szerint szakácsnőként tevékenykedett a radarállomáson. Nem tudom, mennyit ért egy szakácsnő a kémkedéshez, de valószínűsítem, ha ki is kerültek információk, azok olyanok lehettek, melyek már közkézen forogtak: hol lehet laktanya, hol lehet hadigazdasághoz kapcsolódó vállalkozás

– mondta, ezzel együtt ő sem tartja kizártnak, hogy ezen a vonalon beindul majd a vádaskodás. Szerinte egyébként a magyar-ukrán viszony bár az utóbbi hónapokban elmérgesedni látszik, úgy gondolja, a felek nem zárták le a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat, és bármikor vissza lehet térni a tárgyalásokhoz. „Ez most olyan helyzet, mint a veszekedő házastársak étkészlete. Igyekeznek nem összetörni, mert a következő ebédkor mindketten abból akarják kanalazni a levest” – tett egy érzékletes hasonlatot.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét végül arról is megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás előbb Munkácsot írt orosz rakétatámadásról írt a Facebook-oldalán, majd nem sokkal később törölte a bejegyzéséből az orosz szót, így az most olyan, mintha nem lehetne tudni, hogy kik támadtak a városra. Zubáncsi László megjegyezte, minden ilyen „varázslásnak marad nyoma”, ezért a maga részéről azt az általános javaslatot tudja tenni, hogy először alaposan fontoljuk meg, mit posztolunk ki ahelyett, hogy utólag kelljen szerkeszteni a bejegyzéseket. „A mostani, feszült politikai helyzetben pedig pláne érdemes mindent kétszer elolvasni publikálás előtt.”

Arra tippelni sem tudott, hogy Sulyok vajon miért döntött úgy, hogy inkább kiveszi az oroszokra utaló részt a bejegyzéséből.