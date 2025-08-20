ukrajnai háborúcsehországpetr pavel
Cseh elnök: Tompítani kell az ukrajnai békekötéssel kapcsolatos elvárásokat

Odd ANDERSEN / AFP
2025. 08. 20. 07:30
A világ vezető politikusainak tárgyalásai az ukrajnai háborúról még csak az elején tartanak, ezért szükséges tompítani az elvárásokat – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő kedden a Prágától nyugatra fekvő Lány településen újságírókkal találkozva. Az elnök szerint a rendezés érdekében továbbra is erős nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

„Valószínűleg mindnyájan azt szeretnénk, hogy a tárgyalások mihamarabb megállapodáshoz vezessenek a háború befejezéséről és Ukrajna újjáépítéséről. Tekintettel arra, hogy még csak a folyamat kezdetén vagyunk, tompítani kellene az elvárásokat, és inkább a konkrét eredményekre figyelni” – mondta Petr Pavel.

Emlékeztetett: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már belegyezett a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozóba, de Moszkva ezt még hivatalosan nem erősítette meg. „Csak ezt követően lehet kiértékelni, hogy a tárgyalási folyamat a gyors békéhez vezet, vagy újabb időszerzésre kell számítani különféle előnyök megszerzése érdekében” – fejtette ki az elnök. Úgy vélte: ha Európa és az Egyesült Államok koordinálják az Oroszország elleni szankcióikat, akkor a folyamat nem fog elhúzódni.

Rámutatott:

Amennyiben a szankciókat gyorsan feloldanák, akkor Oroszország nem lesz nyomás alatt, és még néhány hónapig is elhúzhatja a harcokat.

Most egyetértés jött létre Ukrajna, az amerikai elnök és a kiválasztott európai vezetők között, ami pozitív dolog. „Azonban szívesebben megvárnám a további konkrét fejleményeket” – mondta a cseh elnök.

Szerinte nem helytálló az a nézet, hogy Európa nem tett semmit, vagy csak nagyon keveset tett Ukrajna érdekében.

Ha megnézzük a számokat, akkor az Ukrajnának nyújtott európai, illetve amerikai segítség legalábbis egyenlő szinten van, vagy az európai valamivel nagyobb. Természetesen most arról is szó van, hogy Vlagyimir Putyin kivel is akar majd tárgyalni

tette hozzá Petr Pavel.

(MTI)

