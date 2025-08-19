legionáriusbetegséglégkondícionálónew york
Nagyvilág

Ezért fontos a légkondi kitisztítása: öten haltak meg legionáriusbetegségben New Yorkban

Getty Images
24.hu
2025. 08. 19. 08:04
Getty Images

Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg – jelentette be hétfőn az egészségügyi hatóság, amely a légkondicionáló berendezésekkel hozza összefüggésbe az eseteket.

Összesen 108 esetet erősítettek meg ebben a kerületben – hangsúlyozta a New York-i egészségügyi hatóság, hozzátéve, hogy a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktériumvizsgálatra vonatkozó tesztek.

A legionáriusbetegség (legionellózis) egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre.

A New York-i egészségügyi hatóság emlékeztette az ingatlantulajdonosokat arra, hogy kötelesek gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

A betegség nevét az első ismert esetekről kapta, amelyek 1976-ban jelentek meg egy philadelphiai szállodában, ahol az American Legion veteránszövetség tartott konferenciát. Akkor 34 ember halt meg.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Amíg Washingtonban a békéért tárgyaltak, Kim Dzsongun nukleáris fegyverkezésre szólított fel
Megkezdték Putyin és Zelenszkij találkozójának előkészítését
Húszezer fős tömegsírt találtak Irakban
Balesetben meghalt egy volt orosz szépségkirálynő, miután jávorszarvassal ütközött az autópályán
Ömlött az uniós pénz Mádra, de a Fidesz-közeli volt polgármester nem sokat foglalkozott a jogszabályokkal – feljelentést tett az ÁSZ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik