alaszkabéketárgyalásdonald trumporbán viktor
Nagyvilág

Trump kikérte Orbán véleményét arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
24.hu
2025. 08. 12. 07:53
MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Donald Trump amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Orbán Viktor véleményét is kikérte arról, hogy legyőzheti-e Ukrjana a háborúban Oroszországot. Az Egyesült Államok elnöke Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai tárgyalása előtt beszélt erről.

Trump újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott:

Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt

idézte Trump szavait a Mandiner. Az amerikai elnök szavaiból az nem derült ki, hogy az említett beszélgetésre mikor került sor, ám feltehetően Orbán Viktor tavalyi békemissziója során.

A felvételen 2 óra után hangzik el az idézett rész:

Kapcsolódó
Brit értesülés: Zelenszkij akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről
A béke érdekében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Félmilliós büntetést kaphat Olaszországban az, aki kipöcköli a cigicsikket az autóból
Az európai hatalmak lázas egyeztetésekre készülnek egymással és Zelenszkijjel a Trump-Putyin találkozó előtt
Erdogan mostanra bezárta az autokráciáját
Donald Tusk: Fel kell készülnünk egy keletről érkező agresszióra
A Kneecap üzent Orbánnak a Szigeten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik