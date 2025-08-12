Trump kikérte Orbán véleményét arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot

Donald Trump amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Orbán Viktor véleményét is kikérte arról, hogy legyőzheti-e Ukrjana a háborúban Oroszországot. Az Egyesült Államok elnöke Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai tárgyalása előtt beszélt erről.

Trump újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott:

Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt

– idézte Trump szavait a Mandiner. Az amerikai elnök szavaiból az nem derült ki, hogy az említett beszélgetésre mikor került sor, ám feltehetően Orbán Viktor tavalyi békemissziója során.

A felvételen 2 óra után hangzik el az idézett rész: