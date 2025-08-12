Egy kolumbiai bikaviadal során halálos sérülést okozott egy állat az egyik résztvevőnek – írja a New York Post.

A tragikus esetet videóra vették, amelyen látszik, ahogy Yovanis Márquez a felhergelt állat felé szalad, amit át akar ugrani, azonban ugrás közben a bika elkapta a szarvával és többször is a levegőbe dobta a férfit. A 35 éves bikaviador ezután még a pánikba esett közönség támogatásával lábra állt, és kórházba szállították, azonban a megérkezésekor belehalt a sérüléseibe.

Felállt, mintha jól lenne, de ömlött a vér. Csak néhány másodperc telt el, mire a földre esett

– nyilatkozta egy szemtanú egy helyi lapnak.

A corralejas bikaviadalok népszerű hagyományként élnek Kolumbia egyes részein, ahol a bikaviadorok nagy tömegek előtt vesznek részt a kihívásokban, azonban ezeket az eseményeket egyre inkább az állatkínzás ünnepének tekintik, ahol emberi életeket is veszélyeztetnek. Ugyan néhány országban még mindig legálisak a bikaviadalok, a kolumbiai parlament már elfogadta a törvényt ezek betiltásáról, de ez csak 2027-ben lép hatályba. Évről évre hallani esetekről, mikor valaki az életét veszti vagy megsérül egy ilyen eseményen, és ezek egyre kevésbé népszerűek, Európában mégis komoly jogi kihívást jelent a több ezer állat pusztulásával járó fesztiválok betiltása.