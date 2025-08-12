Egy kolumbiai bikaviadal során halálos sérülést okozott egy állat az egyik résztvevőnek – írja a New York Post.
A tragikus esetet videóra vették, amelyen látszik, ahogy Yovanis Márquez a felhergelt állat felé szalad, amit át akar ugrani, azonban ugrás közben a bika elkapta a szarvával és többször is a levegőbe dobta a férfit. A 35 éves bikaviador ezután még a pánikba esett közönség támogatásával lábra állt, és kórházba szállították, azonban a megérkezésekor belehalt a sérüléseibe.
Felállt, mintha jól lenne, de ömlött a vér. Csak néhány másodperc telt el, mire a földre esett
– nyilatkozta egy szemtanú egy helyi lapnak.
A corralejas bikaviadalok népszerű hagyományként élnek Kolumbia egyes részein, ahol a bikaviadorok nagy tömegek előtt vesznek részt a kihívásokban, azonban ezeket az eseményeket egyre inkább az állatkínzás ünnepének tekintik, ahol emberi életeket is veszélyeztetnek. Ugyan néhány országban még mindig legálisak a bikaviadalok, a kolumbiai parlament már elfogadta a törvényt ezek betiltásáról, de ez csak 2027-ben lép hatályba. Évről évre hallani esetekről, mikor valaki az életét veszti vagy megsérül egy ilyen eseményen, és ezek egyre kevésbé népszerűek, Európában mégis komoly jogi kihívást jelent a több ezer állat pusztulásával járó fesztiválok betiltása.
Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.— Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 10, 2025
El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.
El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD