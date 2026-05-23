Másodszor is megházasodott Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. május 21-én, csütörtökön kötött házasságot floridai élettársával, Bettina Andersonnal – derül ki a USA TODAY által megszerzett, Palm Beach megyei házassági engedélyből.

A lagzi viszont csak a hétvégén van, egy bahamai magánszigeten tartják, ahol az amerikai elnök nem tud jelen lenni. Donald Trump pénteken jelentette be, hogy kénytelen Washingtonban maradni.

Bár nagyon szerettem volna a fiammal, Don Jr.-ral és a Trump család legújabb tagjával, leendő feleségével, Bettinával lenni, a kormánnyal kapcsolatos körülmények és az Amerikai Egyesült Államok iránti szeretetem ezt nem engedik meg nekem

– írta a Truth Socialön.

A 48 éves Trump Jr. decemberben, egy Fehér Házi ünnepi partin jelentette be eljegyzését a 39 éves Andersonnal. A marylandi Camp Davidben, az elnöki rezidencián jegyezték el egymást. Anderson múlt hónapban tartotta leánybúcsúját a Mar-a-Lagóban, az elnök Palm Beach-i birtokán.

Ez a második alkalom, hogy Trump Jr. nősült. Öt gyermeke van Vanessa Trump korábbi modelltől. Házasságuk 2018-ban ért véget.

Vanessa Trump, aki Tiger Woods golfozóval él, május 20-án jelentette be, hogy mellrákja van.

Ki az az Ifj. Donald Trump?

A kisebbik Donald Trump az elnök első feleségével, Ivana Trumppal közös gyermeke, 49 éves lesz idén. Édesanyja származása révén folyékonyan beszél csehül, és a legközelebb anyai nagyszülei állnak hozzá. A pottstowni Hill School magániskolában tanult, ami az egyetemre készíti fel a tanulókat. Ezután Philadelphiában tanult, egészen pontosan Pennsylvania Egyetemhez tartozó Wharton Schoolban, ahol közgazdász diplomát szerzett – írtuk róla tíz éve.

Első feleségét úgy ismerte meg, hogy apja részt vett egy divatbemutatón, ott megakadt a szeme az egyik manökenen, akit felkutatott, majd bemutatott a fiának.

Testvérével, Erickel szeretnek Afrikában vadászni, és amikor ez 2012-ben kiderült, nem is próbálta meg védeni magukat: azt mondta,

vadászok nélkül nem jutna pénzhez a kontinens, és bár az ökológiai tudatosság kedves dolog, nem termel hasznot.

Tavaly egy olaszországi vadászat után orvvadászatért vonták kérdőre, 2020-ban 3 millió forint ellenében közösen lehetett vele vadászni.

Korábban Trump fia egy tál cukorkához hasonlította a menekülteket, orosz kapcsolatai miatt 2017-ben meg kellett jelennie az amerikai szenátus előtt, 2021-ben pedig könyörgött apjának, állítsa le a Capitolium ostromát.

Neve akkor is felmerült, mikor apja meg akarta szerezni Grönlandot.

Magyarországon is járt, többször is, Orbán Viktort a Karmelitában kereste fel, tőle kért tavaly tanácsot Rákosrendező fejlesztéséhez az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezére.

Ki az a Bettina Anderson?

Anderson a floridai felső tízezer tagja és modell, Palm Beachen él.

Harry Loy Anderson Jr., egy Palm Beach-i üzletember és filantróp, valamint Inger Anderson lánya.

Bettina Anderson a Columbia Egyetemen tanult, majd néhány évig még New Yorkban élt. Testvéreivel nonprofit szervezetet alapított , LinkedIn-oldala szerint jelenleg a Paradise.ngo ügyvezető igazgatója, illetve a Project Paradise Film Fund vezetésében is segédkezik, amely természetvédelmi projekteket finanszíroz.