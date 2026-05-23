Másodszor is megházasodott Donald Trump Jr.

(L/R) Donald Trump Jr. and his fiancee Bettina Anderson arrive to attend the wedding of Dan Scavino, White House Deputy Chief of Staff, and Erin Elmore, the Department of State Director of Art in Embassies, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, February 1, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
24.hu
2026. 05. 23. 17:42
Donald Trump Jr. május 21-én, csütörtökön kötött házasságot floridai élettársával, Bettina Andersonnal – derül ki a USA TODAY által megszerzett, Palm Beach megyei házassági engedélyből.

A lagzi viszont csak a hétvégén van, egy bahamai magánszigeten tartják, ahol az amerikai elnök nem tud jelen lenni. Donald Trump pénteken jelentette be, hogy kénytelen Washingtonban maradni.

Bár nagyon szerettem volna a fiammal, Don Jr.-ral és a Trump család legújabb tagjával, leendő feleségével, Bettinával lenni, a kormánnyal kapcsolatos körülmények és az Amerikai Egyesült Államok iránti szeretetem ezt nem engedik meg nekem

– írta a Truth Socialön.

A 48 éves Trump Jr. decemberben, egy Fehér Házi ünnepi partin jelentette be eljegyzését a 39 éves Andersonnal. A marylandi Camp Davidben, az elnöki rezidencián jegyezték el egymást. Anderson múlt hónapban tartotta leánybúcsúját a Mar-a-Lagóban, az elnök Palm Beach-i birtokán.

Ez a második alkalom, hogy Trump Jr. nősült. Öt gyermeke van Vanessa Trump korábbi modelltől. Házasságuk 2018-ban ért véget.

Vanessa Trump, aki Tiger Woods golfozóval él, május 20-án jelentette be, hogy mellrákja van.

Ki az az Ifj. Donald Trump?

A kisebbik Donald Trump az elnök első feleségével, Ivana Trumppal közös gyermeke, 49 éves lesz idén. Édesanyja származása révén folyékonyan beszél csehül, és a legközelebb anyai nagyszülei állnak hozzá. A pottstowni Hill School magániskolában tanult, ami az egyetemre készíti fel a tanulókat. Ezután Philadelphiában tanult, egészen pontosan Pennsylvania Egyetemhez tartozó Wharton Schoolban, ahol közgazdász diplomát szerzett – írtuk róla tíz éve.

Első feleségét úgy ismerte meg, hogy apja részt vett egy divatbemutatón, ott megakadt a szeme az egyik manökenen, akit felkutatott, majd bemutatott a fiának.

Testvérével, Erickel szeretnek Afrikában vadászni, és amikor ez 2012-ben kiderült, nem is próbálta meg védeni magukat: azt mondta,

vadászok nélkül nem jutna pénzhez a kontinens, és bár az ökológiai tudatosság kedves dolog, nem termel hasznot.

Tavaly egy olaszországi vadászat után orvvadászatért vonták kérdőre, 2020-ban 3 millió forint ellenében közösen lehetett vele vadászni.

Korábban Trump fia egy tál cukorkához hasonlította a menekülteket, orosz kapcsolatai miatt 2017-ben meg kellett jelennie az amerikai szenátus előtt, 2021-ben pedig könyörgött apjának, állítsa le a Capitolium ostromát.

Neve akkor is felmerült, mikor apja meg akarta szerezni Grönlandot.

Magyarországon is járt, többször is, Orbán Viktort a Karmelitában kereste fel, tőle kért tavaly tanácsot Rákosrendező fejlesztéséhez az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezére.

Ki az a Bettina Anderson?

Anderson a floridai felső tízezer tagja és modell, Palm Beachen él.

Harry Loy Anderson Jr., egy Palm Beach-i üzletember és filantróp, valamint Inger Anderson lánya.

Bettina Anderson a Columbia Egyetemen tanult, majd néhány évig még New Yorkban élt. Testvéreivel nonprofit szervezetet alapított , LinkedIn-oldala szerint jelenleg a Paradise.ngo ügyvezető igazgatója, illetve a Project Paradise Film Fund vezetésében is segédkezik, amely természetvédelmi projekteket finanszíroz.

