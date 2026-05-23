A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására – közölte a vállalat szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Mol továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is – közölték.

Mint írták, a Mol folyamatosan kapcsolatban van a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatja a sérült dolgozóit és családjaikat. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, hét munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul.

A közlemény szerint az üzemi balesetben érintett és a mentésben résztvevő kollégák számára szakszerű, pszichológiai támogatást biztosít a vállalat. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol Petrolkémia egyéb üzemei tervezetten üzemelnek.

Ahogy beszámoltunk róla, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin–1 üzem újraindítása során péntek reggel robbanás történt. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A helyszínre három mentőhelikopter érkezett, két sérültet már péntek délután hazaengedtek a kórházból.