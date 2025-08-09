Lövöldözés volt a Times Square-en

Szombat hajnalban lövöldözés volt a New York-i Times Square-en, ahol hárman megsérültek. A rendőrség szerint egy 18 éves nő, egy 19 éves férfi és egy 65 éves férfi sérültek meg. Kórházban ápolják őket, de az állapotuk stabil.

Egy 17 éves férfit őrizetbe vettek, a fegyverét lefoglalták. Helyi idő szerint hajnali egykor volt a lövöldözés, miután az egyik sebesült és az elkövető vitába keveredtek. Azt nem tudni, ismerték-e egymást korábban. A rendőrség az elkövetőt kihallgatta, de vádat még nem emeltek.