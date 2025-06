Videón a pillanat, amikor élő adásban rakéta csapódik az iráni állami tévé épületébe

Az izraeli hadsereg hétfőn délután megerősítette, hogy támadást mért az iráni állami televízió épületére. Ezt a nézők élő egyenesben láthatták.

A közösségi oldalakon keringő felvételek szerint a női műsorvezető éppen beszélt, amikor nagy erejű robbanás rázta meg az épületet, majd felállt a székéből és elment a kamerák elől. A termet füst lepte el, a videón látszik, ahogy törmelékek potyognak mindenhonnan.

🚨 The moment IRIB — Iran’s state TV — was hit by rockets… LIVE on air.

This isn’t a movie. The feed cuts, chaos unfolds, all while cameras are rolling.

Impressive and surreal. 🎥👇 #Iran #IRIB #Tehran #MiddleEast pic.twitter.com/rZgsDCNl0E

— James Rizk (@JamesRizk1) June 16, 2025