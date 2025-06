Van egy túlélője az indiai légikatasztrófának

Túlélte a balesetet az indiai Ahmedabadnál lezuhant Boeing 787-8 Dreamliner egyik utasa, ezt a város rendőr felügyelője erősítette meg délután az ANI hírügynökségnek.

A BBC cikke szerint a tülélő a 11A ülésen foglalt helyet. Jelenleg kórházban van, ellátásra szorul.

Az utaslista szerint azon az ülésen a brit nemzetiségű, 40 éves Vishwash Kumar Ramesh ült.

Az indiai sajtó beszélt vele a kórházban. Be is mutatta az útlevelét, és repülőjegyét, amin valóban a 11A ülés szerepelt.

40-year-old Vishwash Kumar Ramesh, a British national, is reported to have survived the Air India

crash.

He was seated away from his brother, who remains missing. “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” He is one of the only confirmed… pic.twitter.com/C9BAHFUbko

