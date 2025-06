Bár a legújabb észak-koreai romboló indulása kudarcba fulladt, a diktatúra fegyverkezési programja orosz segítséggel szintet léphet

Észak-Korea nemrégiben tesztelte volna flottája legújabb büszkeségét, ám a romboló, feltételezett emberi mulasztás miatt, már az első próba közben megfeneklett. Kim Dzsongun féktelen haraggal csapott le egy hadihajó-szerencsétlenség felelőseire, ám az incidens jelzi, hogy Phenjan nukleáris arzenálja mellett a hagyományos fegyverkezés terén is erősítene. Ez aggaszthatja Dél-Koreát, miközben felmerült, hogy Donald Trump amerikai elnök csapatokat vonna ki az országból. A helyzetet bonyolítja, hogy Phenjant ma már Oroszország is támogatja haditechnológiával, ide értve a nukleáris arzenál fejlesztését is.

Három észak-koreai főtisztet tartóztattak le egy félresikerült hadihajó-tesztelés után. A tisztviselők által elkövetett mulasztást a diktatúra állami médiája „megbocsájthatatlan bűnnek” nevezte. Kim Dzsongun egyébként annyira fontosnak tartja, hogy Észak-Korea modern hadiflottával rendelkezzen, hogy személyesen is megjelent azon az ünnepélyes eseményen, ahol két új rombolóhajót akartak felavatni. Ez a körülmény még inkább súlyosbítja a fiaskót. A két tesztalany közül ugyanis az egyik hajó – egy 5000 tonnás Choe Hyon-osztályú romboló – nem tudott kifutni a kikötőből, amikor vízre akarták bocsájtani, a hajó megakadt, egyes alkatrészei pedig el is törtek. Amerikai elemzők szerint az a kikötő, ahol a műveletet végre akarták hajtani, valójában nem is alkalmas az ekkora hajók vízre bocsájtására, ráadásul a személyzet sem volt rendesen kiképezve. Megfeneklett észak-koreai büszkeség: a Choe Hyon A diktátor a technikai hiányosságok helyett emberi mulasztást sejt a kudrac mögött. Kim a „teljes figyelmetlenséget, felelőtlenséget, és tudománytalan empirizmust” (sic!) nevezte meg a problémák gyökereként. Azonban a kommunista vezető nem elégedett meg a filozofálással: két kikötővezetőt és egy mérnököt ugyanis őrizetbe is vetetett. Ismerve Phenjant, nem sok jóra számíthatnak majd, méltányos tárgyalásra és kíméletes elbánásra pedig semmiképpen sem. A hajó hibái egyébként a hivatalos állami források szerint nem súlyosak (a sikertelen indítási kísérlet után azonnal megvizsgálták a rombolót, és megkezdték a javítást). Az állami média közölte, a hajó két héten belül üzembe helyezhető. Ezt azonban független szakértők cáfolják, szerintük a javítási munkálatok sokkal több időt is igénybe vehetnek majd. Mindez azért is kellemetlen Észak-Koreának (hivatalos nevén: Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, röviden KNDK), mert ez a romboló lesz a hadiflotta egyik ékköve. Az ország hadiflottájának nagyrésze jelenleg elavult, szovjet időkből származó hajókból áll. Bár Phenjan serege jelentős és nagyszámú, az főleg hagyományos, szárazföldi erőkből áll, ráadásul itt is a múlt évezredbeli szovjet szerkezetek dominálnak. (Már, ha a nukleáris arzenált nem számoljuk.) A diktátor az utóbbi időben különös figyelmet fordított a haditengerészeti fejlesztésekre, és ezt idén tavasszal egyre gyakrabban nyilvánosan is demonstrálta. Áprilisban például részt vett egy saját fejlesztésű hadihajó avatóünnepségén. Kim beszédet is mondott, amelyben azt hangsúlyozta: mivel Észak-Koreát két irányból is tenger határolja, így az ország szuverenitását csak egy erős hadiflotta tudja biztosítani. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

