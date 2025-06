Hetekkel a csoportos fogolyszökés után még mindig tart a hajsza New Orleansban

Bár a New Orleans-i rabok filmbe illő, május 16-i szökését követően hajtóvadászatot indítottak a hatóságok, két szökevényt még mindig nagy erőkkel keresnek. A csoportos meglépés után azonban nemcsak a megszökött rabokon csattant újra a bilincs, hanem tucatnyi segítőjükön is. Köztük a börtön egyik karbantartója is elvesztette a szabadságát, akit azzal vádolnak, hogy azért zárta el a vizet a cellában, hogy így segítsen a szökésben.

Lassan három hete olyan jelenetek zajlottak le az Egyesült Államok egyik börtönében, amik akár hollywoodi producerek fejéből is kipattanhattak volna. Május 16-án éjjel egy falra szerelt vécé eltávolítását követően összesen tíz rab szökött meg csoportosan egy New Orleans-i börtönből, ahol főként előzetes letartóztatásban lévő rabokat tartanak fogva. A gyanú szerint a büntetés-végrehajtási intézmény munkatársaival is együttműködő szökevények megtalálására nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a helyi rendőrség és a Szövetségi Nyomozóiroda – vagyis az FBI – nyomozói. De két embert – a gyilkosságért elítélt, 27 éves Derrick Grovest és a családon belüli erőszakkal, illetve autólopással vádolt 33 éves Antoine Massey-t – még mindig nem sikerült elfogniuk, így a Louisiana állam történetének egyik legnagyobb fogolyszökési ügye azóta is borzolja a helyiek kedélyeit. Főleg, miután egyikük egy videóüzenetet is megosztott a rejtekhelyéről. „Túl könnyű volt, hahaha” A város által fenntartott Orleans Parish Prison nevű börtönből kiszabaduló tízfős csapat tagjainak – akik többségében gyilkossági ügyek miatt voltak rácsok mögött – egy nagy adag szerencse mellett valószínűleg arra is szükségük volt, hogy valaki vagy valakik belülről segítsék őket. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

