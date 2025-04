Trump és Zelenszkij összetolt két széket, és spontán megbeszélést tartott Ferenc pápa temetése előtt

Donald Trump amerikai elnök és Volodomir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést tartott a vatikánban Ferenc pápa temetése előtt. Az AFP által közölt fotók szerint a két vezető összetolt két széket és spontán tárgyalást tartottak a gyászmise előtt.

Később a Fehér Ház illetékese azt közölte, hogy Trump „nagyon termékeny megbeszélést folytatott” az Zelenszkijvel a temetés előtt, ugyanakkor részleteket nem közölt. Steven Cheung , a Fehér Ház kommunikációs igazgatója azt mondta, Trump és Zelenszkij privát és eredményesnek nevezett találkozójáról, hogy annak részleteit később közlik majd.

A La Republica közben arról számolt be, hogy Zelenszkij szóvivője, Szerhij Nyikiforov is mindössze annyit közölt: „A találkozó megtörtént, és véget is ért”, ami arra utalt, hogy rövid, inkább informális megbeszélést tartottak. Az ukrán elnököt egyébként tapssal fogadta a tömeg a Szent Péter téren.

Az AFP egyébként egy másik fotót is közölt, ami a nevezett találkozó előtt vagy után történhetett közvetlenül. Ezen a fotón Trump és Zelenszkij társaságában látható Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is.