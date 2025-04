Száj- és körömfájás: Ausztria katonákat vezényel a határaihoz

A Szlovákiában és Magyarországon kitört száj- és körömfájás miatt hétfőtől az osztrák fegyveres erők 28 katonája is részt vesz a határellenőrzési feladatokban – írja az MTI az osztrák védelmi minisztérium közleménye nyomán.

Az osztrák fegyveres erőkhöz Alsó-Ausztria tartományi kormányzata fordult segítségért az érintett járások egészségügyi hatóságainak támogatására. A hadsereg 28 katonát vezényel ki a Hohenaunál (Gänserndorfi járás) és Bergnél működő (Bruck an der Leitha járás) határátkelőhelyekre. A feladat és a terep felmérését már az első egységek meg is kezdték. „A lakosság és az állatok védelme most prioritást élvez. Katonáink részvétele nélkülözhetetlen a ragadós száj- és körömfájás ausztriai terjedésének megakadályozásában és mezőgazdaságunk védelmében” – hangsúlyozta az osztrák védelmi miniszter.

Alsó-Ausztriában eddig minden vizsgálati eredmény negatív volt. A szlovák határon szombaton bevezetett rendőrségi ellenőrzések továbbra is zökkenőmentesen folynak, minden a megszokott rendben zajlik. Péntek délelőtt kezdetben nem voltak forgalmi dugók. Burgenlandban sem regisztráltak pozitív vizsgálati eredményeket a tartomány válságstábja szerint. Általában véve a helyzet pénteken nagyjából változatlan maradt. Folytatódott a mintavétel és a határellenőrzés, az ötszázalékos hangyasavoldattal ellátott járványszőnyegeket rendszeresen karbantartják, a határon a várakozási időt is ésszerű keretek között tudják tartani.