Ez várta a mentősöket a játszótéren, ahol kilenc gyerek halt meg az orosz légicsapásban – videó

Az ukrán hatóságok közzétették egy felkavaró videót, amelyet az orosz légicsapás után kiérkező rendőrök vettek fel percekkel egy rakéta becsapódása után. Sokkos állapotban lévő anyukák zokogtak gyerekeik mellett, halottak, sebesültek mindenhol, mivel az oroszok többek között egy zsúfolt játszóteret találtak telibe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosában, Krivij Rihben péntek délután. A bombázásban tizenkilencen haltak meg a legfrissebb információk szerint, köztük kilenc gyerek, ötvenen pedig megsebesültek..

A lenti videót tényleg csak az erős idegzetű olvasóink nézzék meg.

Disturbing footage: Ukraine’s Patrol Police have released the first minutes after the strike on Kryvyi Rih. pic.twitter.com/pSp43tnJEx

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2025