Letartóztatták az Északi-tengeren történt halálos balesetet okozó konténerhajó orosz kapitányát

Letartóztatták az Északi-tengeren hétfőn balesetet szenvedett Solong konténerhajó orosz állampolgárságú 59 éves kapitányát – írja a CNN. A tengerész ellen a brit hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indítottak nyomozást.

A Solong az angliai Yorkshire partjainál, biztonságosnak ismert hajózási útvonalon szaladt bele az amerikai Stena Immaculate elnevezésű tankerbe. Az ütközésben a skóciai Grangemouth kikötőjéből a hollandiai Rotterdamba tartó Solong legénységének egy tagja életét vesztette, 13 embert sikerült kimenteni, a Stena Immaculate legénységének mind a 23 tagjával együtt.

Egyes hírek szerint a Solon nátrium-cianidot és alkoholt szállított, előbbi vízzel érintkezve hidrogén-cianid gázt szabadít fel, ami erősen mérgező, fulladást, akár halált okozó gáz. Ezt később tagadta a tulajdonos cég, mondván, hogy a hajó négy üres konténert szállított, amelyek korábban tartalmazták a veszélyes vegyszert.

A Stena Immaculate pedig 220 ezer hordónyi repülőgép-üzemanyagot szállított elkülönített tartályokban, és a szállítmány egy része lángra kapott. Az Oceanu UK környezetvédelmi csoport „hatalmas” potenciális károkra figyelmeztetett, ha a repülőgép-üzemanyag a tengerbe ömlik. Az üzemanyag „hatalmas károkat okozhat a vadon élő állatokban, valamint a halpopulációban” – közölték.

⚡️Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea pic.twitter.com/TFEiKxjGvg

— Russian Market (@runews) March 10, 2025