Nagy-Britannia katonákkal és légierővel is részt venne az ukrán békefenntartásban

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott arról, hogy Ukrajnával együttműködve hozzákezd az ukrajnai harci cselekmények befejezését célzó tervek kidolgozásához. Starmer az ukrajnai rendezés ügyében általa összehívott vasárnapi londoni csúcstalálkozó utáni sajtóértekezletén kijelentette azt is, hogy Nagy-Britannia kész katonákkal és légierővel részt venni a jövőbeni ukrajnai békefenntartásban. A brit kormányfő szerint a brit-francia megállapodás alapján az ukrajnai háború lezárásáról elkészítendő terveket az érintett országok áttekintik majd az Egyesült Államokkal is.

Starmer szerint a tervezés kiindulópontjaként Ukrajnát a lehető legerőteljesebb helyzetbe kell hozni, annak érdekében, hogy az ukrán fél az erő pozíciójából tárgyalhasson. Ennek egyik elemeként Ukrajna 1,6 milliárd font (csaknem 780 milliárd forint) brit exportfinanszírozást vehet igénybe több mint ötezer légvédelmi rakéta beszerzéséhez – mondta vasárnap esti sajtóértekezletén a brit miniszterelnök. Starmer közölte: ezeket a rakétákat Észak-Írországban gyártják.

Nem sokkal korábban a brit és az ukrán pénzügyminiszter megállapodást írt alá arról is, hogy London 2,26 milliárd font (1100 milliárd forint) hitelt folyósít Ukrajnának hadianyagok beszerzésére. A brit pénzügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint a hitelcsomagot a szankciók alapján nyugaton – mindenekelőtt az Európai Unióban – zárolt orosz szuverén vagyoneszközök hozamából törlesztik, így Ukrajnát a kölcsön után nem terheli visszafizetési kötelezettség.

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Keir Starmer kijelentette: tanulni kell a múlt hibáiból, és nem szabad olyan gyenge lábakon álló megállapodást kötni Ukrajna ügyében, mint amilyenek a minszki egyezmények is voltak, mert ezeket „Oroszország könnyedén megszegi”.

A brit kormányfő azt mondta: a vasárnapi londoni csúcstalálkozón ennek jegyében megállapodás született arról, hogy a szövetségesek folytatják Ukrajna katonai segélyezését, és fokozzák az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást. Egyezség jött létre arról is, hogy a tartós békéről szóló megállapodásnak biztosítania kell Ukrajna szuverenitását és biztonságát, és az ukrán félnek jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál. Megállapodtak mindemellett arról, hogy békemegállapodás esetén is erősítik Ukrajna védelmi képességeit bármilyen jövőbeni katonai invázió elrettentése érdekében – mondta a brit kormányfő.

Keir Starmer szerint az értekezleten megállapodtak egy olyan koalíció kialakításáról is, amelynek alapján a részvételre hajlandó országok garanciát vállalnak a béke megőrzésére. A brit miniszterelnök úgy fogalmazott: nem mindegyik állam érzi úgy, hogy ehhez hozzá tud járulni, de azok az országok, amelyek hajlandók részt venni ebben a garanciavállalási koalícióban, „sürgősséggel és fokozott intenzitással” hozzákezdenek a tervezéshez.

Keir Starmer kijelentette: Nagy-Britannia a maga részéről kész katonákkal és repülőgépekkel segíteni. A brit kormányfő korábban is említette, hogy London kész katonákat vezényelni egy esetleges ukrajnai békefenntartó alakulatba, de vasárnapi sajtótájékoztatóján jelentette ki először, hogy Nagy-Britannia légierővel is hajlandó lenne részt venni ebben. Starmer megerősítette ugyanakkor azt az álláspontját is, hogy az európai béke megőrzéséhez és az ukrajnai békefenntartási erőfeszítésekhez az Egyesült Államok erőteljes támogatására is szükség van. Kijelentette: az európai szövetségesek tárgyalnak erről Washingtonnal.

A vasárnapi londoni csúcstalálkozón jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit az értekezlet után fogadott a brit uralkodó. Zelenszkij Londonból helikopterrel utazott III. Károly angol király kelet-angliai rezidenciájára, Sandringham kastélyába, ahol egy órát beszélgetett a királlyal. A 76 esztendős uralkodót az udvar tájékoztatása szerint az ukrán delegáció kérte meg Zelenszkij fogadására, és Károly a kérést elfogadta.

