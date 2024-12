Kiakadt a horvát külügyminiszter, hogy Magyarország nemzeti atlaszát kapta karácsonyra a NATO-nagykövettől

Magyarország földrajzi atlaszát adta karácsonyra Balogh István magyar NATO-nagykövet Gordan Grlić-Radman horvát külügyminiszternek, amely a teljes Kárpát-medencét is ábrázolja. A horvát politikus arról posztolt, hogy sértőnek találja Balogh ajándékát, mert az utalásokat tartalmaz a történelmi Nagy-Magyarországra, írja a Telex.

Grlić-Radman bejegyzésében nem nevesíti, hogy konkrétan mit tart problémásnak a kiadványban, vagy hogy pontosan milyen atlaszt kapott, csupán annyit ír, hogy szokatlan egy ilyen atlaszt adni ajándékba, és noha a Nagy-Magyarországot az atlasz nyíltan nem említi, a könyvben található térképek és kísérőszövegek problémásak, írja a lap.

A külügyminiszter arról is írt, hogy a gesztusról tárgyalni fognak Románia, Szlovákia és Szlovénia politikusaival is. A szlovén külügyminisztérium úgy kommentálta az ügyet, hogy fontos a hivatalosan elfogadott határok tisztelete.

A szlovén külügy szerint egy 2021-ben kiadott angol nyelvű atlasztól van szó, amely a National Atlas of Hungary sorozatban jelent meg. A kötet a Kárpát-medence terület történetét és térképeit mutatja be, amely Magyarország jelenlegi határain túli területeket is ábrázol, közölte a szlovén külügy.