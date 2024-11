Az USA bezárta a kijevi nagykövetségét, jelentős légitámadásról értesültek

Az USA ideiglenesen bezárja kijevi nagykövetségét, ugyanis konkrét információkat kaptak egy „jelentős légitámadásról”, ami szerdán érheti Ukrajnát.

„Fokozott elővigyázatosságból a nagykövetség zárva lesz, a nagykövetség alkalmazottait arra utasítják, hogy maradjanak biztonságos helyen” – írta az amerikai külügyminisztérium konzuli szolgálata az X-en. „Az amerikai nagykövetség azt javasolja az amerikai állampolgároknak, készüljenek fel arra, hogy légiriadó esetén azonnal óvóhelyre vonuljanak”.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

