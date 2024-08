Trump szerint Harris tőle lopta az ötletet, amit korábban Orbán is át akart venni

Plagizálással vádolta meg Donald Trump republikánus elnökjelölt demokrata ellenfelét, Kamala Harris, alelnököt vasárnap. Trump szerint Kamala Harris előző napi, Las Vegasban ismertetett választási ígérete a szolgáltató iparban dolgozók borravalójának adómentességére, eredetileg a republikánus kampányprogram része.

Donald Trump kifejtette, hogy Kamala Harrisnek, alelnökként, a kormányzat egyik vezetőjeként, már most lehetősége lenne arra, hogy intézkedjen az adómentességről, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Biden-adminisztráció szövetségi adóhatósága 2023. február 6-án mutatta be a szolgáltató iparban dolgozók borravalójának bejelentésére vonatkozó új programot, amely az adóalap megállapítására szolgál. A kormányzatban a döntéseket viszont nem az alelnök, hanem az elnök hozza.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy Kamala Harris vele megegyező tartalmú választási ígérete annak bizonyítéka, hogy a demokrata jelöltnek nincs terve arra, hogy miként tudna javítani az amerikai emberek életkörülményein, amelyeken az elmúlt négy év politikája hagyta rajta a nyomát.

Donald Trump június 9-én az amerikai vendéglátóipar egyik fellegvárának tartott Las Vegasban tartott választási gyűlésén jelentette be javaslatát a borravaló adómentességére. A republikánus elnökjelölt 20 pontos választási programjának összefoglalójában a hatodik pontként szerepel az adócsökkentések ígérete és a borravaló adójának megszüntetése.

A tervet korábban nem csak Kamala Harris, hanem Orbán Viktor is idézte, többször is elmondta, hogy tetszik neki az ötlet, Magyarországon is át lehetne venni.